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Dev Maraş dondurmasını tatmak için birbirleriyle yarıştılar

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.06.2019 17:01 | Son Güncelleme

6 usta tarafından 1 ayda hazırlanan ve yapımında 180 kilo süt kullanılan Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetini tatmak isteyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu. İkram edilen dev külahlardan dondurmasını tadan vatandaşlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Dev Maraş dondurmasını tatmak için birbirleriyle yarıştılar

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen Ormancılık Sektörü Buluşması, Türkiye’nin dört bir yanından gelen Orman Bölge Müdürlüklerinin özel stantlarına ev sahipliği yapıyor. 81 ilin en meşhur bitkisel ürünleri ve lezzetleri stantlarda vatandaşların beğenisine sunuluyor. Stantları ziyaret eden vatandaşlar, yöresel ürünleri tanıma fırsatı bulurken ilginç etkinliklerle farklı deneyimler yaşıyor.

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Bir ayda hazırlandı dakikalar içinde yüzlerce vatandaşa ikram edildi

Dev buluşmada 200 kiloluk Maraş dondurması vatandaşların ilgi odağı oldu. Hazırlığı 1 ay süren yapımında 180 kilo keçi sütü kullanılan Kahramanmaraş'ın meşhur lezzetini tatmak isteyen vatandaşlar adeta birbiriyle yarıştı. Özel satır bıçağıyla kesilen dondurmanın sunumu ise görenleri şaşırttı. Kimi külahtaki dev dondurmayı yemeğe çalıştı. Kimi yaz mevsiminin vazgeçilmez tatlısını tadabilmek için uzun süre kuyrukta bekledi. 6 usta tarafından hazırlanan 200 kilogram ağırlığındaki dondurmadan kesilen dev parçaları külahla birlikte yemeye çalışan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Bir ay içerisinde 6 usta tarafından hazırlanıyor"

Maraş dondurmasını farklı bir sunumla vatandaşlara ikram eden Alpedo Kervan Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş’ımızın en güzel lezzetini Ankara’ya getirdik. Kahramanmaraş’ımızı en güzel şekilde temsil etmek için geldik buraya. Burada kurulan standımızda hafta sonuna kadar hem Kahramanmaraş’ımızı tanıtmış olacağız, hem Maraş dondurmamızı halkımızla beraber tatmış olacağız. Bu organizasyonu yapan Tarım ve Orman Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş dondurması keçi sütü ve salebin kaliteli olması gerekiyor. Dondurmamızda katkı maddesi adına hiçbir şey yoktur. Helal sertifikalı ve doğal olması ayrı bir özelliğidir. Sağlıklı bir dondurmadır bu. Anne sütünden sonra en önemli sütümüz keçi sütü. Maraş dondurması dünya markası olduğu için hem dünyada hem Türkiye’de tanıtma fırsatı buluyoruz. Burada da halkımızla beraber tüketeceğiz. Herkese afiyet olsun diyorum. Bu dondurma gerçekten zor hazırlanıyor. Bir ay içerisinde 6 usta tarafından hazırlanıyor. Dondurmamız 200 kilo ağırlığında. Bir iki saat bu şekilde asılı kalabilir” dedi.

PARTNERİlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...İlişkide gücü artırsın diye öyle bir şey içiyorlar ki...
Çekirdek yediğinizde ağzınıza kötü tat geliyorsa...Çekirdek yediğinizde ağzınıza kötü tat geliyorsa...
Acısıyla şifa kaynağı: Samandağ biberiAcısıyla şifa kaynağı: Samandağ biberi
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Anahtar Kelimeler:
maraş dondurması yöresel tatlılar

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