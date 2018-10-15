Dev Pankek

Malzemeler:

3 yumurta

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı un

1 paket vanilin

Karamelize Elma için;

1 adet ince dilimlenmiş elma

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Üzeri için:

Dilediğiniz meyveler

Pudra şekeri

Yapılışı:

Fırınınızı 190 dereceye ayarlayın ve pankeki pişireceğiniz tavayı fırına koyun ve iyice ısıtın. (Döküm tava veya fırına dayanıklı herhangi bir tava olabilir)

Pankek malzemelerini bir kapta güzelce çırpın.

Fırından çıkardığınız tavaya 1 yemek kaşığı tereyağını koyun ve sıcaklığında erisin. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekleyin.

Pankek karışımını döküp fırında 15 dakika iyice kabarana kadar pişirin.

Ayrı bir tavayı ocağa koyun tereyağını, şekerini ve tarçını ekleyin. Elma dilimlerini de ekleyerek karamelize olana kadar altlı üstlü çevirerek pişirin.

Fırından çıkardığınız dev pankekin üzerine elmaları, diğer meyveleri ekleyerek ve en son pudra şekeri serperek servis edin.

Not: Fırından çıkar çıkmaz çikolatalı fındık kreması da sürebilirsiniz. Damak tadınıza göre dev pankekinizi lezzetlendirebilirsiniz.

Afiyet Olsun

