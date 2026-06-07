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Dev tarlada kazdıkça hazine çıktı! Binlerce yıllık villa toprağın altında kalmış

Tarlada bulunan iki paslı kılıç, arkeologları harekete geçirdi. Yapılan kazılarda Roma dönemine ait nadir eserlerin yanı sıra Demir Çağı'ndan kalma insan kalıntıları da ortaya çıkarıldı.

Dev tarlada kazdıkça hazine çıktı! Binlerce yıllık villa toprağın altında kalmış
Çiğdem Berfin Sevinç

İngiltere'de Gloucestershire bölgesinde yapılan kazılarda, Roma dönemine ait son derece nadir iki süvari kılıcı bulundu. Bölgede Demir Çağı'na uzanan bir yerleşimin izleri de ortaya çıkarıldı.

Her şey, metal dedektörü tutkunu Glenn Manning'in 2023 yılında bir tarlada iki Roma kılıcı bulmasıyla başladı. Üstelik Manning, keşfi yaptığı sırada yalnızca ikinci dedektör gezisine çıkmıştı.

Dev tarlada kazdıkça hazine çıktı! Binlerce yıllık villa toprağın altında kalmış 1

KILIÇLAR YOK OLMANIN EŞİĞİNDEYDİ

Uzmanlar, yüzeyin hemen altında bulunan kılıçların tarım makineleri nedeniyle kısa süre içinde tamamen zarar görebileceğini belirtti. Arkeolog Peter Busby, "Kılıçlar yok olmaktan yalnızca birkaç santimetre uzaktaydı" diyerek keşfin ne kadar şans eseri gerçekleştiğini anlattı.

İncelemelerde kılıçlardan birinin özel desen kaynak tekniğiyle üretildiği ve daha yüksek statülü bir kişiye ait olabileceği ortaya çıktı. Roma ordusunda kullanılan uzun süvari kılıçlarının milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda kullanıldığı tahmin ediliyor.

KAZILAR ROMA VİLLASINI ORTAYA ÇIKARDI

Kılıçların bulunmasının ardından bölgede kapsamlı bir arkeolojik kazı başlatıldı. Şiddetli yağış altında gerçekleştirilen çalışmalarda Roma dönemine ait çatı kiremitleri, yerden ısıtma sistemine ait parçalar ve boyalı duvar sıvaları bulundu.

Bu bulgular, bölgede bir zamanlar görkemli bir Roma villasının bulunduğuna işaret etti.

Dev tarlada kazdıkça hazine çıktı! Binlerce yıllık villa toprağın altında kalmış 2

DEMİR ÇAĞI'NDAN KALMA İNSAN KALINTILARI BULUNDU

Kazılar sırasında yalnızca Roma dönemine ait izler değil, çok daha eski bir geçmişe ait kalıntılar da gün yüzüne çıkarıldı. Arkeologlar, MÖ 800-100 yılları arasına tarihlenen Demir Çağı'ndan bir kişiye ait iskelet buldu. Söz konusu kişinin sağ kolunda demir bir halka taşıdığı tespit edildi.

Ayrıca yakınlardaki bir çukurda at kafatası da bulundu.

KILIÇLAR NEDEN GÖMÜLDÜ?

Araştırmacılar, kılıçların Sakson akınları sırasında ele geçirilmemesi için bilinçli şekilde saklanmış olabileceğini düşünüyor. Uzmanlara göre silahlar, Roma villasının avlusuna veya bahçesine gömülmüş olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Roma hazine tarla villa
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