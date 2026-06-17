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Dev vinç gemisi 'Saipem 7000' İstanbul Boğazı'ndan geçti

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Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi 'Saipem 7000'in İstanbul Boğazı’ndan geçti. Geminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği anlar havadan görüntülendi.

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç gemisi olan devasa boyutlardaki "Saipem 7000", sabah erken saatlerinde İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Kritik geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, sabah saat 06.00'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alınmıştı.

Dev vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı ndan geçti 1

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştireceği geçişte, dev gemiye çok sayıda kurtarma römorkörü ve kılavuz kaptan eşlik etti.

Dev vinç gemisi Saipem 7000 İstanbul Boğazı ndan geçti 2

Dev geminin Yavuz Sultan Selim Köprüsünün altından geçiş anları havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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