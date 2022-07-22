Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

22.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Vermont eyaletinden Olivia Klopchin, kollarından birinin şişmesine neden olan, güçten düşürücü bu durumla doğdu. Bu sebeple devasa bir kola sahip olan genç kadın, insanların ona kolunu kesmesini söylediğini belirtti.

Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

18 yaşındaki Olivia Klopchin'e, ailesinin dirseğinin iç kısmında doğumundan beri geçmeyen bir çürük tespit etmesiyle henüz iki aylıkken vasküler bir malformasyon teşhisi kondu. Klopchin'in durumuna, etkilenen bölgede renk bozulmasına veya çıkıntılara yol açabilen kan damarlarının anormal gelişimi neden oluyordu.

Kolu ve eli şişmiş, derisinin rengi biraz değişmiş ve morarmış olmasına rağmen Olivia'nın kolu hala tamamen işlevsel. Ancak yine de birçok sosyal medya kullanıcısı, kendisine kolunu kesmesi gibi istenmeyen tavsiyelerde bulunuyor.

PAYLAŞIYOR

Düzenli olarak TikTok'ta hayatı ve durumu hakkında paylaşımlarda bulunan Klopchin, aynı zamanda kullanıcıların ona söylediği şişmiş kolunu kesmesi gibi şok edici şeyleri de paylaşıyor.

''DAHA ESTETİK GÖRÜNÜR''

büyük

2,4 milyondan fazla kez izlenen bir klipte Klopchin, birinin ona kolundan kurtulmasını söylediği bir yoruma ''Ölmeyi tercih ederim'' diyerek yanıt verdi. Büyük ilgi gören gönderide kimileri yorumu yapan kullanıcıya katılıp protez bir kolun çok daha estetik görünceğini savunurken, kimileri de sırf estetik kaygılarla çalışan bir uzvu kesmenin ne kadar aptalca olduğuna dikkat çekti.

''BURDAYIM'' DESİNLER DİYE

Klopchin, başlangıçta sosyal medyada oluşturduğu içeriği kolunun etrafında döndürmeyi düşünmediğini, ancak sonra kendisi gibi bir duruma sahip kimseyi görmediği için bu yönde hareket etmeye karar verdiğini söyledi. Bu sayede benzer anormalitelere sahip kişilerin de ''Burdayım'' diyebilmelerini sağlamak isteyen genç kız, aldığı tepkilerin çeşitli olduğunu belirtti.

İZİN VERMEYECEK

iri

“İnternetteki olumsuzluklar pek çok insanın hayatını tüketti ama ben onun benimkini tüketmesine izin vermemeyi seçiyorum” diyen Olivia, “Hayatta zaten bu kadar iyiyken ve yapmak istediğim şeyleri zaten yapıyorken bu insanların beni etkilemesine neden izin vereceğimi sorguluyorum” diye açıkladı.

BAZEN ACI ÇEKİYOR

çocukluk

Tiktok'ta genelde olumlu şeyler paylaşsa da, Klopchin durumu nedeniyle bazen acı verici durumlar yaşadığını anlattı. Neyse ki çok sık pıhtı atmadığı için fazla sıkıntı çekmedi. Olivia “Kolum hayatımı zorlaştırmadığı için gerçekten minnettarım. Acıyı bir dezavantaj olarak görebilirdim ama tercih etmiyorum.” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aralarında intihar anlaşması yaptılar! “Onu aşkla öldürdüm”Aralarında intihar anlaşması yaptılar! “Onu aşkla öldürdüm”
Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdilerDenizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler
Oğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdıOğlunun doğum gününde giydiği kıyafete tepki yağdı
Anahtar Kelimeler:
tiktok
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Sinirlenen köpek balığı adamın parmağını koparttı

Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymun saldırısına uğradı

Korku dolu anlar! İki yaşındaki kız maymun saldırısına uğradı

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Erotik siteden bile yasaklandı

Öyle bir paylaşım yaptı ki... Erotik siteden bile yasaklandı

Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti

Gelecekten geldiğini söyledi! Yakın tarihe işaret etti

İlginizi Çekebilir

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Eve girenler dehşete düştü! Öldüğünü 2 yıl sonra fark ettiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Denizin ortasındaki sörf tahtasında cinsel ilişkiye girdiler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Yeni bir erkekle dördüncü buluşmasında doğum yaptı!

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Peri masalı kabusa döndü! Evlilik teklifini mahveden olay

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.