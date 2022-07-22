Devasa bir kolla doğdu! ''İnsanlar kesmemi söylüyor''

18 yaşındaki Olivia Klopchin'e, ailesinin dirseğinin iç kısmında doğumundan beri geçmeyen bir çürük tespit etmesiyle henüz iki aylıkken vasküler bir malformasyon teşhisi kondu. Klopchin'in durumuna, etkilenen bölgede renk bozulmasına veya çıkıntılara yol açabilen kan damarlarının anormal gelişimi neden oluyordu.

Kolu ve eli şişmiş, derisinin rengi biraz değişmiş ve morarmış olmasına rağmen Olivia'nın kolu hala tamamen işlevsel. Ancak yine de birçok sosyal medya kullanıcısı, kendisine kolunu kesmesi gibi istenmeyen tavsiyelerde bulunuyor.

PAYLAŞIYOR

Düzenli olarak TikTok'ta hayatı ve durumu hakkında paylaşımlarda bulunan Klopchin, aynı zamanda kullanıcıların ona söylediği şişmiş kolunu kesmesi gibi şok edici şeyleri de paylaşıyor.

''DAHA ESTETİK GÖRÜNÜR''

2,4 milyondan fazla kez izlenen bir klipte Klopchin, birinin ona kolundan kurtulmasını söylediği bir yoruma ''Ölmeyi tercih ederim'' diyerek yanıt verdi. Büyük ilgi gören gönderide kimileri yorumu yapan kullanıcıya katılıp protez bir kolun çok daha estetik görünceğini savunurken, kimileri de sırf estetik kaygılarla çalışan bir uzvu kesmenin ne kadar aptalca olduğuna dikkat çekti.

''BURDAYIM'' DESİNLER DİYE

Klopchin, başlangıçta sosyal medyada oluşturduğu içeriği kolunun etrafında döndürmeyi düşünmediğini, ancak sonra kendisi gibi bir duruma sahip kimseyi görmediği için bu yönde hareket etmeye karar verdiğini söyledi. Bu sayede benzer anormalitelere sahip kişilerin de ''Burdayım'' diyebilmelerini sağlamak isteyen genç kız, aldığı tepkilerin çeşitli olduğunu belirtti.

İZİN VERMEYECEK

“İnternetteki olumsuzluklar pek çok insanın hayatını tüketti ama ben onun benimkini tüketmesine izin vermemeyi seçiyorum” diyen Olivia, “Hayatta zaten bu kadar iyiyken ve yapmak istediğim şeyleri zaten yapıyorken bu insanların beni etkilemesine neden izin vereceğimi sorguluyorum” diye açıkladı.

BAZEN ACI ÇEKİYOR

Tiktok'ta genelde olumlu şeyler paylaşsa da, Klopchin durumu nedeniyle bazen acı verici durumlar yaşadığını anlattı. Neyse ki çok sık pıhtı atmadığı için fazla sıkıntı çekmedi. Olivia “Kolum hayatımı zorlaştırmadığı için gerçekten minnettarım. Acıyı bir dezavantaj olarak görebilirdim ama tercih etmiyorum.” dedi.

