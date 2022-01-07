Devenin ısırdığı 48 yaşındaki adam öldü! Zafer Meral kanlar içinde bulundu, sağ kolu feci şekilde ezilmiş

Muğla'da deve saldırısına uğrayan 48 yaşındaki Zafer Meral hayatını kaybetti. Arkadaşının kanlar içinde bulduğu Meral'in sağ kolunun dirsekten itibaren deve ısırığıyla feci şekilde ezildiği öğrenildi. Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

DEVEYİ SEVİP, YEM VERMİŞ

Yeni Asır gazetesinden Volkan Yıldız'ın haberine göre; develere olan düşkünlüğüyle tanınan ve sıkı bir deve güreşi takipçisi olan 48 yaşındaki Zafer Meral, ilçeye bağlı Menteş Mahallesi'nde bir arkadaşının devesini sevmeye gitti.

DEVE BİR ANDA SALDIRDI

Meral, bir süre deveyi sevip yem verdikten sonra, aniden devenin saldırısına uğradı.

KANLAR İÇİNDE BULUNDU!

Bir süre sonra devenin yanında Zafer Meral'i hareketsiz halde kanlar içinde gören arkadaşı, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

SAĞ KOLU DEVE ISIRIĞIYLA EZİLMİŞ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sağ kolu dirsekten itibaren ciddi şekilde deve ısırığı ile ezilen Zafer Meral'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Deveci camianın sevilen ismi olan Zafer Meral'ın ölümü, yakınlarını yasa boğdu.

Vücudunda ciddi yaralanmalar bulunan talihsiz adam, otopsi işlemlerinin ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

'SALDIRGAN OLABİLİYORLAR'

Zafer Meral'in kaybetmenin acısını yaşayan arkadaşları, "Milas'ta geçmiş yıllarda bir arkadaşımızı da aynı şekilde kaybetmiştik. Develer bazan çok saldırgan olabiliyor. Dikkatli olmak gerekiyor" dedi.



