MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devin Booker'dan Kendall Jenner'a doğum günü mesajı

Devin Booker'dan Kendall Jenner'a doğum günü mesajı

05.11.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Kendall Jenner, 3 Kasım'da 26 yaşına girdi. NBA yıldızı sevgilisi Devin Booker, bu özel günde aşkını ilan etti.

Devin Booker'dan Kendall Jenner'a doğum günü mesajı

Ailesiyle boy gösterdiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile şöhret olan, ardından podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner, 26 yaşına bastı.

Sevgilisi Booker başta olmak üzere annesi Kris Jenner, ablaları Kim, Kourtney ve Khloe ile kardeşi Kylie sosyal medya hesaplarından da ünlü modelin yeni yaşını kutladı.

Ekran Alıntısı

Kendall Jenner'ın yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Devin Booker, birlikte çekilen iki fotoğraflarını Instagram hesabında "En güzel kadın" mesajıyla paylaştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Bu fotoğrafları bilirsiniz""Bu fotoğrafları bilirsiniz"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
Sinem Kobal ikinci kez hamile mi? Sosyal medyayı sallayan iddiaSinem Kobal ikinci kez hamile mi? Sosyal medyayı sallayan iddia
Anahtar Kelimeler:
Kendall Jenner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

O sahne için savcılığa suç duyurusu! Devlet kurumu harekete geçti

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Bu sefer olmadı! Cimbom'a sürpriz skor

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Fenerbahçe Avrupa'da çok farklı!

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

Korkunç olay! Arı sürüsünden kaçmak istedi piranalara yem oldu

İlginizi Çekebilir

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Ender'in dantel elbisesine gönlü kayanlar için öneriler

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.