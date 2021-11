Devin Booker'dan Kendall Jenner'a doğum günü mesajı

Ailesiyle boy gösterdiği Keeping Up With The Kardashians adlı reality şov ile şöhret olan, ardından podyum dünyasına adım atan Kendall Jenner, 26 yaşına bastı.

Sevgilisi Booker başta olmak üzere annesi Kris Jenner, ablaları Kim, Kourtney ve Khloe ile kardeşi Kylie sosyal medya hesaplarından da ünlü modelin yeni yaşını kutladı.

Kendall Jenner'ın yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Devin Booker, birlikte çekilen iki fotoğraflarını Instagram hesabında "En güzel kadın" mesajıyla paylaştı.