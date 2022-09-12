Devinim eş anlamlısı nedir? Devinim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devinim kelimesi genellikle akademik çalışmalarda ya da fizik alanında bir terimi olarak kullanılır. Bir durumun zaman içerisinde değişmesi, hareket, bir düşüncenin oluşması veya bunun harekete geçirilmesi gibi anlamlara gelir. Devinim kelimesinin fizikteki karşılığı ise bir cismin, sabit bir noktayla kıyaslandığında konumunu zaman da baz alınarak değiştirmesidir.

Devinim kelimesi bir felsefe terimi olarak da karşımıza çıkar. Felsefede ise ruh durumunun değişmesi, düşünce sürecinin başlaması ya da zaman içerisinde durum değiştirme gibi anlamlara gelir. Devinim genel manada harekettir. Türkçe kökenli olan bu kelime "devin-" fiiline +In ekinin eklenmesiyle türemiştir.

Devinim Eş Anlamlısı

Devinim sözcüğünün yerine kullanılabilen bazı kelimeler vardır. Bu kelimeler devinim sözcüğünün eş anlamıdır. Devinim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Hareket

Devim

Devinimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devinimin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şöyledir:

Mehmet bu kötü davranışlarına bir son vermezse ceza alabilir.

Hareketli ruh hâli bizi o kadar huzursuz ediyor ki anlatamam.

İzleyicilerden de kendisini doğrulayan hareketleri bekliyordu.

Hayatıma biraz devinim katmak için yurt dışında tatile çıkacağım.

Son zamanlarda sosyal medyanın devinimini hiç hoş bulmuyorum.

Kaplumbağaların devimi genel olarak çok yavaş.

Dünya hem Güneş etrafında hem de kendi etrafında sürdürdüğü bir hareketi var.



