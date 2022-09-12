Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devir kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki farklı şekilde incelenir. Devir kelimesinin iki farklı şekli de Arapça kökenli "devr" kelimesinden alıntıdır. Devir kelimesinin ilk anlamı kendine has özellikleri olan zaman dilimidir. Taş devri, internet devri gibi ifadeler, devir kelimesinin zaman dilimi anlamıyla kullanılır.
Devir kelimesinin diğer şeklinin daha fazla anlamı vardır. Devir kelimesi ilk olarak dönme/dönüş anlamına gelir. Devir kelimesinin anlamları:
Devir kelimesinin birden fazla anlamı olduğu gibi birden fazla eş anlamı olabilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Devir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:
Bu kelimeler bazen belirli zamanları anlatmak için kullanılırken bazen dolaşma anlamında kullanılır. Cümle yapısına göre eş anlamlıların kullanımı da değişiklik gösterir.
Devirin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şunlardır: