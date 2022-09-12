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Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçeye Arapçadan geçen devir kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre çok fazla anlamı vardır. Bir anlamı zaman dilimiyken diğeri de bir hareketi temsil eder. Aynı zamanda aktarma, dolaşma, teslim gibi farklı anlamları vardır. Devir kelimesinin bu kadar anlamının olması bazı kelimelerin de aynı anlama gelmesiyle birlikte eş anlamlı kelimeler ortaya çıkar. Peki, devir kelimesinin eş anlamı nedir?

Devir eş anlamlısı nedir? Devir kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devir kelimesi Türk Dil Kurumuna göre iki farklı şekilde incelenir. Devir kelimesinin iki farklı şekli de Arapça kökenli "devr" kelimesinden alıntıdır. Devir kelimesinin ilk anlamı kendine has özellikleri olan zaman dilimidir. Taş devri, internet devri gibi ifadeler, devir kelimesinin zaman dilimi anlamıyla kullanılır.

Devir kelimesinin diğer şeklinin daha fazla anlamı vardır. Devir kelimesi ilk olarak dönme/dönüş anlamına gelir. Devir kelimesinin anlamları:

  • Dönme, dönüş
  • Aktarma, aktarılma
  • Bir görevin ya da mal, mülkün başkasına geçmesi
  • Sürekli ve düzenli değişme
  • Zaman aralığı, periyot
  • Dolaşma
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Devir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Devir kelimesinin birden fazla anlamı olduğu gibi birden fazla eş anlamı olabilir. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Devir kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler:

  • Çağ
  • Periyot
  • Dönem
  • Çevrim

Bu kelimeler bazen belirli zamanları anlatmak için kullanılırken bazen dolaşma anlamında kullanılır. Cümle yapısına göre eş anlamlıların kullanımı da değişiklik gösterir.

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Devirin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devirin eş anlamlıları ile örnek cümleler ise şunlardır:

  • Bizim çağımızda çocuklar sokakta oynarlardı, şimdi sokakta çocuk kalmamış.
  • Eski çağlarda insanlar mağaralarda yaşardı.
  • Artık teknoloji çağındayız, moruklar buna pek ayak uyduramamış gibi.
  • Bu makinenin çevrim yapması gerekiyordu, kim durdurdu?
  • Bu işin belirli periyotlarda yapılması gerekiyor.
  • Ayılar belirli periyotlarda kış uykusuna yatar.
  • Bu dönemde istediğim arabayı almak için daha fazla çalışmalıyım.
  • Bu santralde rüzgar enerjisinin elektrik enerjisine çevrimi gerçekleşiyor.
  • Makinelerin dönmesi için yağlanması gerekiyor.
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