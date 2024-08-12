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Devlet Bahçeli'nin takımı Karagümrük'ten Amedspor'a 'bozkurtlu' karşılaşma! Ligin ilk maçından...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
12.08.2024 07:49
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TFF 1. Lig'in ilk haftasında Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amedspor deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi. Karagümrük taraftarları, İstiklal Marşı okunduğu esnada Bozkurt işareti yaptı.

Devlet Bahçeli'nin takımı Karagümrük'ten Amedspor'a 'bozkurtlu' karşılaşma! Ligin ilk maçından...

TFF 1. Lig'de perde açılırken, ligin yeni ekiplerinden Amedspor, deplasmanda Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin, taraftarı olduğunu MHP grup toplantısında açıkladığı ve rozetini taşıdığı Fatih Karagümrük ile Amedspor arasındaki maç İstanbul Olimpiyat stadyumunda oynandı.

KARAGÜMRÜK TARAFTARINDAN MAÇ ÖNCESİ ÇAĞRI

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Karagümrük maçı öncesi bazı gruplar sosyal medyadan Amedspor’a karşı çağrı yaptı.

Sosyal medyada Karagümrüklüler isimli hesaptan yapılan paylaşımda “Pazar akşamı sezonun ilk haftasında karşılaşacağımız amedspor maçında. Karagümrük taraftarları olarak İstiklal Marşın'da UEFA tarafından ceza verilen Merih Demiral'a TÜRK'ÜN Sembolü BOZKURT yaparak destek olacağız. HAYDI SENDE GEL KATIL BİZE” ifadeleri kullanıldı.

İSTİKLAL MARŞI OKUNURKEN 'BOZKURT'

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Karagümrük taraftarları, Amedspor karşılaşması öncesinde İstiklal Marşı okunurken bozkurt yaptı.

Karşılaşma başladığı skorla 0-0 eşitlikle tamamlandı.

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Devlet Bahçeli TFF 1. Lig son dakika amedspor karagümrük
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