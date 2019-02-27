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Devlet hastanesinde şoke eden görüntü! Laboratuvar personeli izlerken bir anda ekrana yansıdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 27.02.2019 14:47 | Son Güncelleme

Kocaeli Devlet Hastanesi Acil Servis ünitesinde bulunan hastalar büyük şaşkınlık yaşadı. Laboratuvar personelinin bilgisayarından açtığı cinsel içerikli görüntüler hasta bilgilendirme ekranına yansıyınca hastane karıştı. Vatandaşların şikayeti sonrası gözaltına alınan personel hakkında soruşturma açıldı. İşte detaylar...

Devlet hastanesinde şoke eden görüntü! Laboratuvar personeli izlerken bir anda ekrana yansıdı

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hastanenin acil servis ünitesi bölümünde bulunan laboratuvarda görevli bir teknisyen bilgisayarından cinsel içerikli bir görüntü açtı. Laboratuvar personelinin açtığı görüntü, koridorda bulunan hasta bilgilendirme ekranlarına yansıdı. Görüntüleri gören vatandaşlar, şaşkınlıkla duruma büyük tepki göstermesi üzerine olay yerine gelen hastane yetkilileri polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.

Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürülen şahıs, emniyette verdiği ifadesinde film izlemek için bir internet sitesine bağlanmak isterken, sayfanın otomatik olarak açıldığını iddia ettiği öğrenildi. Şahsın savcılıkta verdiği ifade sonrasında açığa alınması için de Sağlık İl Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli hastane

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