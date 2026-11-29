Vitreosalpa gemini adı verilen cam salp, açık denizlerde yaşayan, jelatinimsi ve fıçı şeklinde bir deniz canlısı. Neredeyse tamamen saydam olan bu canlının yaşam döngüsü, tek başına yaşayan bireyler ve birbirine bağlı gruplar arasında değişiyor.

Tek başına yaşayan cam salp, eşeysiz üreme yoluyla kendi genetik kopyalarını oluşturuyor. Bu kopyalar zincir şeklinde birbirine bağlanıyor. Zincirdeki canlılar ise eşeyli üreme gerçekleştirerek yeni nesil tekil salpları meydana getiriyor.

Araştırmacılar, 20'ye kadar cam salptan oluşan zincirler gözlemledi.

KOPYALARINI ARKASINA TAKIP YÜZÜYOR

Cam salpı diğer canlılardan ayıran en ilginç özelliklerden biri de oluşturduğu zincirleri arkasında taşıması. Araştırmacıların gözlemlerine göre tek başına yaşayan bireyler, yeni zincirler oluştururken bu grupları kendilerine bağlı tutabiliyor.

Böylece ortaya, arkasında kendi kopyalarından oluşan bir konvoy taşıyan canlı görüntüsü çıkıyor. Bilim insanları bu davranışın gözlemlendiğini belirtirken, canlıların zincirleri sürekli nasıl taşıdığına ilişkin değerlendirmelerde temkinli davranıyor.

BİLİM İNSANLARI 20 YILDAN UZUN SÜREDİR İNCELİYORDU

Araştırmacılar bu sıra dışı canlıyı ilk kez 20 yıldan uzun süre önce Monterey Körfezi'nde fark etti. Ancak türün bilimsel tanımı 17 Eylül 2026'da yayımlandı. Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü (MBARI) ise keşfi 24 Kasım'da kamuoyuna duyurdu.

280 ila 2 bin 200 metre derinlikte kaydedilen cam salpın, yalnızca derin sularda yaşadığı düşünülüyor. Türün bilimsel adı ise hem camı andıran saydam vücuduna hem de çift embriyo özelliğine gönderme yapıyor.