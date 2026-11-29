Apple, iPhone tanıtımlarını iki aşamaya ayıran bir stratejiye geçmiş görünüyor. Eylülde iPhone 18 Pro ve iPhone Duo’yu piyasaya süren şirket, şimdi daha düşük fiyatlı modellerin yeni sürümlerini hazırlıyor. Bu modellerin görünümü de daha pahalı iPhone’lara belirgin biçimde yaklaşacak gibi duruyor.

IPHONE 18E’NİN TEK KAMERASINA ADA TASARIMI

Engadget’in incelediği CAD çizimleri, iPhone 18e’nin arkasında tek kamerayı, LED flaşı ve arka mikrofonu bir araya getiren yeni bir kamera çıkıntısı gösteriyor. Yaklaşık 28 × 35 mm ölçülerindeki kareye yakın bölüm, M5 iPad Pro’nun kamera modülünü de andırıyor.

Mevcut iPhone 17e’de böyle bir kamera adası bulunmuyor. Kamera lensi yalnızca hafifçe öne çıkarak arka yüzeyle neredeyse aynı hizada dururken mikrofon ve LED flaş, doğrudan arka camdaki açıklıklara yerleştiriliyor. Çizimler, Apple’ın iPhone 18e’de bu düzeni değiştirmeyi değerlendirdiğine işaret ediyor.

Görüntüleri paylaşan kişi, Apple’ın tedarik zincirini bilen bir kaynak. Aynı kaynak, iPhone 17 ve iPhone 18 Pro tanıtılmadan önce bu modellerin renkleri hakkında doğru bilgiler vermişti.

Aynı dosyalarda temel iPhone 18 ile iPhone Air 2’nin CAD çizimleri de bulunuyor. Bu çizimlere göre temel iPhone 18’in tasarımı aynı kalacak. Kamera modülünün kalınlığı ise 3,45 mm’den 3,8 mm’ye çıkacak.

Apple, temel modellerinde iPhone 15’ten bu yana aynı 48 megapiksellik Sony IMX904 sensörü kullanıyor. Daha kalın kamera modülü, yeni sensörlere veya kamera iyileştirmelerine işaret ediyor olabilir.

iPhone Air 2’nin çizimleri ise ikinci arka kamera hakkındaki önceki söylentileri destekliyor. İlk modelin tek lensi, telefonla ilgili başlıca şikâyetlerden biriydi. Yeni modelde iki lens yatay olarak sıralanırken övde kalınlığının 5,6 mm'de kalacağı, kamera modülünün ise 3,45 mm'den 3,8 mm'ye çıkacağı görülüyor.

Bloomberg’den Mark Gurman, sızıntı kaynağı Digital Chat Station ve analist Jeff Pu, ikinci nesil Air’e ultra geniş açılı bir kamera ekleneceğini daha önce belirtmişti. Engadget’in gördüğü CAD çizimleri de bu haberleri destekliyor.

iPhone 18 ve iPhone Air 2’nin, iPhone 18 Pro’daki daha küçük kesit yerine mevcut modellerle aynı Dynamic Island’ı koruması bekleniyor.

Bununla birlikte, cihazların gelecek yıl satışa çıkmasına hâlâ zaman olduğu için bu değişiklikler iptal edilebilir ve son ürünlerde hiç yer almayabilir.