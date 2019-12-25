MAGAZİN
  3. Devlet Opera ve Balesinden 3 bin kişilik "Yeni Yıl Konseri"

Devlet Opera ve Balesinden 3 bin kişilik "Yeni Yıl Konseri"

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 25.12.2019 11:04 | Son Güncelleme

Napoliten parçalar, aryalar ve Türk eserlerinin seslendirileceği konser, 28 Aralık Cumartesi akşamı Congresium'da düzenlenecek - DOB Genel Müdürü Murat Karahan: - "Bugüne kadar hiçbir konserde seslendirmediğim bir aryayı bu konserde seslendireceğim. Ankaralı izleyicilerimizin muhteşem dakikalar geçireceği bir konser olacak"

YASEMİN KALYONCUOĞLU - Devlet Opera ve Balesi (DOB), gelenekselleşen "Yeni Yıl Konseri"nde başarılı tenor ve sopranoları geniş repertuvarıyla sanatseverlerle buluşturacak.

DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin kişilik Congresium'da düzenleyecekleri konser için klasik opera aryalarından napoliten parçalar ve Türk müziği eserlerine kadar geniş bir repertuvar hazırladıklarını söyledi.

Karahan, 28 Aralık'taki konserde, Ankara Devlet Opera ve Balesi orkestrasını Sunay Muratov'un yöneteceğini, başarılı soprano ve tenorların sahnede olacağını belirtti.

Avrupa'da başarılar kazanmış soprano Burcu Uyar'ı bu sene Ankara Devlet Opera ve Balesi bünyesine aldıklarını ve Yeni Yıl Konseri'nde müzikseverlerle buluşturacaklarını dile getiren Karahan, şunları kaydetti:

"Konserlerini dinlemekten çok zevk aldığımız sopranolarımız Çiğdem Önol, Funda Ateşoğlu ve Esin Talınlı, tenor Aykut Çınar da bu konserde bizlerle olacak. Her konserde genç bir yeteneğimizi izleyiciyle buluşturuyoruz. Genç jenerasyon solistlerinden Kamil Kaplan da sahnede olacak. Bendeniz de birkaç eserle konsere katkıda bulunmaya çalışacağım."

Karahan, "Bugüne kadar hiçbir konserde seslendirmediğim bir aryayı da bu konserde seslendireceğim. Ankaralı izleyicilerimizin muhteşem dakikalar geçireceği bir konser olacak." dedi.

Sopranolar Çiğdem Önol, Esin Talınlı, Funda Ateşoğlu, Burcu Uyar, mezzosoprano Ferda Yetişer, tenor Murat Karahan ve Aykut Çınar, bariton Kamil Kaplan'ın sahnede olacağı konserin ışık tasarımını Fuat Gök üstleniyor.

İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü İstanbul'un göbeğinde isyan ettiren görüntü
‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölenCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürü Murat Karahan DOB DOB Yeni Yıl Konseri

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

Karayolu ulaşıma kapandı! İlçede okullar tatil edildi!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İstanbul’a ilk kar yağdı

İstanbul’a ilk kar yağdı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Emmy Ödülleri'ne Haluk Bilginer damgası!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Bu filmlerdeki seks sahneleri gerçek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

‘Ölü'n Bizi Ayırana Dek’ 27 Aralık’ta Trump Sahne’de

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’ndan büyük şölen

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

'Pastel Sanatlar Sergisi' sanat severlere kapılarını açtı

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Başkentte huzurevi sakinlerine "Derin Bir Nefes Konseri"

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Üniversite öğrencileri yılbaşına özel hediye kutuları tasarladı

Dinek Dağı turizme kazandırılıyor

Dinek Dağı turizme kazandırılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.