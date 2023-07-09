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Devlet Tiyatroları duyurdu! Usta sanatçı Olcay Poyraz hayatını kaybetti! Olcay Poyraz kimdir, kaç yaşındaydı?

09.07.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt yaptığı açıklamada sanatçı Olcay Poyraz'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü sanatçının ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Birçok kişi basında yer alan haberler sonrası ünlü sanatçı hakkında araştırma yapıyor. Peki, Olcay Poyraz kimdir, kaç yaşındaydı? Olcay Poyraz neden öldü?

Yabanlar, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Rüya Oyunu, Peter Pan, Yedi Balkonlu Ev, Ayakta Durmak İstiyorum birçok oyunda rol alan ünlü oyuncu Olcay Poyraz hayatını kaybetti. Olcay Poyraz'ın cenazesi 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedilecek. İşte sanatçı Olcay Poyraz'ın ölümü üzerine yapılan açıklama...

DEVLET TİYATROLARI'NDAN OLCAY POYRAZ AÇIKLAMASI

Devlet Tiyatroları'ndan yapılan açıklamada, usta sanatçı Olcay Poyraz'ın hayata gözlerini yumduğu aktarıldı.

Yapıolan açıklamaya göre Poyraz'ın cenazesi 10 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 14.00'te Alaçatı Kabristanı'na defnedilecek.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, Olcay Poyraz'ın öşümü üzerine yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

"Olcay Poyraz'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

OLCAY POYRAZ KİMDİR?

Olcay Poyraz 18 Mart 1943 tarihinde Adana'da dünyaya geldi.

Olcay Poyraz Bertrand, Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yedi yıl piyano eğitiminden sonra sınavla tiyatro bölümüne geçti. 1964 yılında Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak girdi. Devlet tiyatrolarında, Carlo Goldoni’nin "Yabanlar", Alejandro Casona’nın "Yedi Balkonlu Ev", Friedrich Dürrenmatt’ın "Yaşlı Bayanın Ziyareti", August Strindberg’in "Rüya Oyunu", Alan Jey Lerner’in "My Fair Lady" oyunlarında rol aldı.

1967 yılında Fransa’ya giden sanatçı, Odéon Tiyatrosunda, Tania Balachova’nın tiyatro kursuna devam etti. Aynı zamanda Arakelian’ın makyaj kursundan diploma aldı. Odeon Tiyatrosunda Jean-Louis Barrault’nun, Comédie Française’de Jean-Paul Roussillon’un, Villeurbanne’da Roger Planchon’un çalışmalarını yakından izleyen Olcay Poyraz, 1969’da Türkiye’ye döndüğünde Nezihe Meriç’in yedi kadın tipinden oluşan tek kişilik "Sular Aydınlanıyordu" piyesini iki sezon oynadı. Devlet Tiyatrolarında eser sahneye koyan Fransız rejisörlerden Roland Pietri ve Jean-Pierre Miquel’e asistanlık yaptı. Eric Westphal, Guy Foissy, Maurice Yendt, Vladimir Volkoff, Victor Haim, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Josiane Balasko, Catherine Anne, Christine Reverho, Sébastien Thiéry gibi Fransız çağdaş yazarların piyeslerini Türkçeye kazandırdı.

Jean Cocteau’nun monologlarından düzenlediği bir gösteriyi, Guy Foissy’nin “Soirées Bourgeoises”, René de Obaldia’nın “Deux Femmes pour un Fantôme” ve “La Baby Sitter” adlı eserlerini fransızca olarak Ankara Fransız Kültür Merkezi'nde oynadı. Yaşar Kemal’in üç hikayesinden oluşan "Anadolu'da Hasat" gösterisini, fransızca, önce Fransız büyükelçiliğinde, sonra Fransız Kültür Merkezleri'nde sergiledi ve 1998 yılında da, Cumhuriyetimizin 75. Yıl etkinlikleri arasında Paris’te “Théâtre de l’Ile Saint-Louis”de iki temsil yaptı.

1992 sonunda gittiği Kahire’de üç ay boyunca Hannager Tiyatrosu'nda tiyatro atölye çalışmaları yaptı. 1998-1999 eğitim yılında Üsküp Dram Akademisindeki Türk talebelere diksiyon ve fonetik dersleri verdi. Üsküp Türk Tiyatrosunda "Asiye Nasıl Kurtulur'u", 2005 yılında da Azerbaycan Yuğ Devlet Tiyatrosu'nda "Midas'ın Kulakları" adlı eseri sahneledi.

Nâzım Hikmet’in şiirlerinden oluşan "Ben Nazım Hikmet" gösterisini fransızca olarak yine Paris’de “Maison de la Poésie-Théâtre Molière”de oynadı Aynı yıl Paris’de Studio Théâtre’da ve Brüksel’de tekrarladı. Gösterinin türkçesini 2004 Haziranında Azerbaycan’da gerçekleştirdi. 2005'te Ankara’da ve Karadeniz turnesinde ve İzmir ve İstanbul'da da oynadı.

2005 Nisanında Ankara Müzik Festivalinde oynanan Eric Westphal’ın "Sizlerle Mozart" piyesini çevirdi ve sahneledi.

Sanatçı 1988 yılından bu yana Sevda - Cenap And Müzik Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yapıyordu.

TRT televizyonunda 1970'li ve 1980'li yıllarda pek çok yabancı dizi ve filmde ünlü başrol oyuncularını seslendirmiştir. Ayrıca TRT radyolarında Radyo Tiyatrosu ve Arkası Yarın gibi programlarda görev yapmıştır.

Olcay Poyraz 8 Temmuz 2023 Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu.

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