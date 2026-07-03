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Devlete satmadı, inat etti: Otoyol evinin etrafından geçti!

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletinde bulunan ve yıllardır kamuoyunda 'inatçı ev' (nail house) olarak anılan bir konut, otoyolun tam ortasında kalmasıyla yeniden gündeme geldi.

Devlete satmadı, inat etti: Otoyol evinin etrafından geçti!
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Kamulaştırma teklifini kabul etmeyen ev sahibi, hükümetin yolu evin etrafından inşa etmesinin ardından kararından pişman olduğunu söyledi.

"İNATÇI EV" NEDİR?

Çin'de "nail house" (Çince: ding zi hu), kentsel dönüşüm veya altyapı projeleri kapsamında kamulaştırılmak istenmesine rağmen evini terk etmeyi reddeden mülk sahipleri için kullanılan bir ifade. Bu tür yapılar, projelerin seyrini değiştirebildiği için zaman zaman ülke gündemine geliyor.

OTOYOL EVİN ETRAFINDAN İNŞA EDİLDİ

Söz konusu ev, Jiangxi eyaletine bağlı Jinxi ilçesindeki G206 otoyolu üzerinde bulunuyor. Kuş bakışı görüntülerde yolun ortasında kalan ev, görünümü nedeniyle "Jinxi'nin Gözü" lakabıyla anılıyor.

Bu yılki Bahar Festivali döneminde trafiğe açılması planlanan otoyol, ev yıkılmadan tamamlandı. İnşaat ekipleri, evde yaşamaya devam eden aile için özel bir erişim yolu oluşturarak yoğun trafiğe rağmen dış dünyaya ulaşmalarını sağladı.

Bu gelişme, yetkililerin evi yıkmayı ya da aileye yeni bir tazminat teklif etmeyi düşünmediği şeklinde yorumlandı.

"BAHSİ KAYBETTİM" DEDİ

Evin sahibi ve tofu satıcısı Ye Yushou, 2022 yılında hükümetin sunduğu 1,6 milyon yuan (yaklaşık 220 bin ABD doları) ve iki arsa teklifini kabul etmediğini anlattı.

Ye, o dönemde 2 milyon yuan ve üç arsa talep ettiğini belirtti. Taraflar arasındaki görüşmelerin neden sonuçsuz kaldığı ise açıklanmadı.

Çin basınına konuşan Ye, yaşadığı pişmanlığı şu sözlerle dile getirdi: "Sanki bir kumar oynadım ve kaybettim."

KOMŞULARININ EVLERİ YIKILDI

Haberlere göre yetkililer, Ye'nin üç komşusunun evlerini kamulaştırarak yıktı ve 14 kilometre uzunluğundaki çevre yolunu yaklaşık 460 milyon yuan (63 milyon ABD doları) maliyetle tamamladı. Sadece Ye'nin evi yolun ortasında bırakıldı.

Ye ayrıca, kamulaştırma sürecinde hükümetle pazarlık yapabilmek için Pekin'den bir avukat tuttuğunu ve bunun için yaklaşık 100 bin yuan (14 bin ABD doları) harcadığını söyledi.

Devlete satmadı, inat etti: Otoyol evinin etrafından geçti! 1

KOMŞULARINDAN VE SOSYAL MEDYADAN DİKKAT ÇEKEN YORUMLAR

Köy sakinleri, Ye'nin eline önemli bir fırsat geçtiğini ancak bunu değerlendiremediğini dile getirdi.

Çin sosyal medya platformu Weibo'da da olay geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, yaşananları "açgözlülüğün sonuçlarına dair ibretlik bir örnek" olarak değerlendirdi.

Yapılan yorumlardan bazıları şöyle:
"Dökülen süt için ağlamanın artık faydası yok."
"İnsan bazen doğru zamanda masadan kalkmayı bilmeli."
"Evleri kamulaştırılan üç komşusu şimdi ona teşekkür ediyordur."

Bazı kullanıcılar ise yetkililerin, maliyeti artırmasına rağmen otoyolu evin etrafından geçirerek benzer durumlar için caydırıcı bir örnek oluşturmayı amaçlamış olabileceğini öne sürdü. Ancak bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmadı.

Görseller temsili yapay zekadır.

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Anahtar Kelimeler:
Çin ev yapımı otoyol proje
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