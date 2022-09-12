Devre eş anlamlısı nedir? Devre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devre sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "dwr" kökünden gelen "dawra(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "bir dönüş, döngü, dönem" anlamlarına gelir. Dilimizde 1400'lü yıllardan beri kullandığımız kelime "devre" hâlini almıştır.
Devre kelimesi günlük hayatta "ara, dönem" anlamlarında daha sık kullanılsa da fizik terimi olarak da kullanılır. Aynı zamanda halk ağzında devre kelimesi "ters, yanlış" anlamlarını da taşır. Devre sözcüğü yerine geçen bazı kelimeler bulunur. Bu kelimeler devre ile aynı anlama geldiğinden devre sözcüğünün eş anlamlıları veya anlamdaşları olarak kabul edilir.
Devrenin eş anlamlısı olan sözcükler devre yerine kullanılabilir. Ancak eş anlamı kelimeler birbirinin yerine kullanılamayabilir. Örneğin "O, zorlu bir dönemden geçiyor." cümlesinde dönem yerine çevrim sözcüğü kullanıldığında anlam bozukluğu oluşmaktadır. Devre eş anlamlısı kelimeler ise şunlardır:
Bu sözcüklerin anlamı, cümlede anlatılmak istenen duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, "O zorlu bir dönemden geçiyor." cümlesinde bir zaman diliminden bahsedilirken "Makinelerin hızlı çevrim yapabilmesi için yağlanması gerekir." cümlesinde dönmeden bahsedilir. Devre kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, fizik konularında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Pek çok anlama gelen devre sözcüğü fizik konularında çevrim yerine kullanılabilmektedir.
Devrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlardır: