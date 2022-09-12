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Devre eş anlamlısı nedir? Devre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede bir ifade birden fazla kelime ile anlatılabilir. Bu durumun Türkçenin kelime haznesinin ne kadar zengin olduğunu gösterir. Yazımları farklı olsa da aynı anlama gelen ve birbirleri yerine kullanılabilen kelimelere eş anlamlı denir. Türk Dil Kurumuna göre "dönem, ara" anlamına gelen devre kelimesinin de bazı eş anlamlıları vardır. Cümlenin yapısına göre bu kelimeler, devre yerine kullanılabilmektedir. Peki, devre kelimesinin eş anlamı nedir?

Devre eş anlamlısı nedir? Devre kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devre sözcüğü dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapça "dwr" kökünden gelen "dawra(t)" kelimesinden türemiştir. Bu kelime "bir dönüş, döngü, dönem" anlamlarına gelir. Dilimizde 1400'lü yıllardan beri kullandığımız kelime "devre" hâlini almıştır.

Devre kelimesi günlük hayatta "ara, dönem" anlamlarında daha sık kullanılsa da fizik terimi olarak da kullanılır. Aynı zamanda halk ağzında devre kelimesi "ters, yanlış" anlamlarını da taşır. Devre sözcüğü yerine geçen bazı kelimeler bulunur. Bu kelimeler devre ile aynı anlama geldiğinden devre sözcüğünün eş anlamlıları veya anlamdaşları olarak kabul edilir.

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Devre kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Devrenin eş anlamlısı olan sözcükler devre yerine kullanılabilir. Ancak eş anlamı kelimeler birbirinin yerine kullanılamayabilir. Örneğin "O, zorlu bir dönemden geçiyor." cümlesinde dönem yerine çevrim sözcüğü kullanıldığında anlam bozukluğu oluşmaktadır. Devre eş anlamlısı kelimeler ise şunlardır:

  • Bölüm
  • Çevrim
  • Dönem
  • Fasıl

Bu sözcüklerin anlamı, cümlede anlatılmak istenen duruma göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin, "O zorlu bir dönemden geçiyor." cümlesinde bir zaman diliminden bahsedilirken "Makinelerin hızlı çevrim yapabilmesi için yağlanması gerekir." cümlesinde dönmeden bahsedilir. Devre kelimesinin eş anlamı olan sözcükler, fizik konularında sık sık karşımıza çıkmaktadır. Pek çok anlama gelen devre sözcüğü fizik konularında çevrim yerine kullanılabilmektedir.

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Devrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devrenin eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlardır:

  • Bu makinenin çevrim gücü diğerine oranla daha fazladır.
  • Makinelerin çevrim hızının düzelmesi için çalışmalar yapılıyor.
  • O gün edebiyat tarihinde öyle bir bölüm açıldı ki bu bölüm yüzyıllar boyu sürecekti.
  • Bu bölümde okuyan öğrencilerin çok fazla çalışmaları gerekiyor.
  • Bu kitabın heyecanlı bölümü neredeyse hiç yok!
  • Çocukluk dönemleri, insanların en çok eğlendiği zamanlardır.
  • Bizim çocukluk dönemlerimizde sokaklar çocuklarla dolup taşardı.
  • Benim için artık o fasıl bitmiştir.
  • Çok çalışma faslı bitti, sırada tatil var!
  • Kötü hissettirdiği için bir aydır okumadığı kitabı aldı, o faslı sonuna kadar bir çırpıda okudu.
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