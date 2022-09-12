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Devrim eş anlamlısı nedir? Devrim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

12.09.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasi konularda çok sık karşılaştığımız devrim kelimesi kültürel, ekonomik, sosyokültürel gibi alanlarda köklü değişimlerin yaşanmasına denir. Devrim kelimesi Türkçede zaman içerisinde anlam bakımdan da değişikliğe uğrayarak günümüzdeki anlamını almıştır. Aynı zamanda devrim kelimesiyle aynı anlama gelen kelimeler de vardır. Peki, devrim kelimesinin eş anlamı nedir?

Devrim eş anlamlısı nedir? Devrim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devrim sözcüğü pek çok alanda yaşanan köklü değişimleri ifade eder. Devirmek sözcüğü ile kökleri aynıdır. Türkçe kökenli "devir-" fiiline +Im ekinin eklenmesiyle türemiştir. Devrim kelimesi Türkçede ilk başta "bir tur dönme" anlamını taşırken zamanla siyasi bir anlam kazanarak köklü değişimleri ifade etmiştir

Türk Dil Kurumuna göre devrim sözcüğünün dört anlamı vardır. Bunlardan ilki "bir devletin yapısında ya da toplumda yaşanan değişikliklerin tümü" şeklindedir. Günümüzde de bu anlamda kullanılır. Diğer anlamları ise "ihtilal, inkılap, çevrilme, katlanma, bükülme" şeklindedir.

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Devrim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Devrim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde devrimi temsil ettiğinden bu kelime yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama gelen fakat yazılışları farklı olan sözcüklerdir. Ancak devrim kelimesinin farklı anlamları olduğu için bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Devrimin eş anlamlısı kelimeler:

  • İhtilal
  • İnkılap

Devrim kelimesi yerine eş anlamlıları kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse, Fransız devrimi yerine Fransız ihtilali denilebilir. Fakat devrim kelimesinin eş anlamlıları birbirleri yerine kullanıldığında anlam bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle devrimin eş anlamlısı sözcükler kullanılırken cümle yapısına dikkat edilmelidir.

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Devrimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devrimin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Osmanlı döneminde pek çok islahat gerçekleşti.
    1. yüzyılda Batı örnek alınarak pek çok ihtilal yapılmıştır.
  • Fransız ihtilalinden sonra sadece Fransa değil tüm dünya için yeni bir dönem başladı.
  • Kötü gidişatın son bulması ve halkın refah içinde yaşaması için ihtilaller yapılıyor.
  • Atatürk ülkemizin gelişmesi için pek çok inkılap yapmıştır.
  • Tüm sorunlarını çözebilmek için hayatında bir inkılap gerçekleştirmen lazım.
  • İnsanların bazı haklarını elde edebilmeleri için çeşitli ihtilallerin yapılması gereklidir.
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