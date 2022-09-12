Devrim eş anlamlısı nedir? Devrim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Devrim sözcüğü pek çok alanda yaşanan köklü değişimleri ifade eder. Devirmek sözcüğü ile kökleri aynıdır. Türkçe kökenli "devir-" fiiline +Im ekinin eklenmesiyle türemiştir. Devrim kelimesi Türkçede ilk başta "bir tur dönme" anlamını taşırken zamanla siyasi bir anlam kazanarak köklü değişimleri ifade etmiştir
Türk Dil Kurumuna göre devrim sözcüğünün dört anlamı vardır. Bunlardan ilki "bir devletin yapısında ya da toplumda yaşanan değişikliklerin tümü" şeklindedir. Günümüzde de bu anlamda kullanılır. Diğer anlamları ise "ihtilal, inkılap, çevrilme, katlanma, bükülme" şeklindedir.
Devrim kelimesinin eş anlamı olan sözcükler cümle içerisinde devrimi temsil ettiğinden bu kelime yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlama gelen fakat yazılışları farklı olan sözcüklerdir. Ancak devrim kelimesinin farklı anlamları olduğu için bu kelimeleri kullanırken mutlaka cümlenin anlamına bakmak gerekir. Devrimin eş anlamlısı kelimeler:
Devrim kelimesi yerine eş anlamlıları kullanılabilir. Örnek vermek gerekirse, Fransız devrimi yerine Fransız ihtilali denilebilir. Fakat devrim kelimesinin eş anlamlıları birbirleri yerine kullanıldığında anlam bozukluğuna yol açabilir. Bu nedenle devrimin eş anlamlısı sözcükler kullanılırken cümle yapısına dikkat edilmelidir.
Devrimin eş anlamlıları ile örnek cümleler vermek gerekirse: