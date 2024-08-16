Devrim Özkan, Ahsen Eroğlu derken Deha'da karar verildi: Aras Bulut İynemli'nin partneri Melis Sezen oldu

Deha dizisi yeni sezonun en merak edilen dizilerinin başında geliyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği 'Deha' dizisinin kadın başrolü hakkında bir türlü karar verilemedi.

Aras Bulut İynemli'nin Devran'a hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan gibi ünlü isimler yer alıyordu.

Dizinin kimin canlandıracağı merak konusu olan İmre'si belli oldu. Devrim Özkan ile yapılan anlaşma son anda iptal edilmiş ve güzel oyuncu bu konuda sessiz kalmıştı.

Özkan yapımcıyı takipten çıkarınca sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından ise yerine Ahsen Eroğlu'nun geleceği iddia edildi.

Deha'da karara varıldı ve son dönemde yıldızı parlayan bir isim ile anlaşma sağlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sadakatsiz ile ünlenen Melis Sezen "Deha'nın yeni başrol oyuncusu oldu.

Senaryosunu 'Çukur' dizisine imza atan Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Dram türündeki dizinin Eylül ayından itibaren Show TV'de ekranlara gelmesi bekleniyor.