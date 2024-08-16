MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Devrim Özkan, Ahsen Eroğlu derken Deha'da karar verildi: Aras Bulut İynemli'nin partneri Melis Sezen oldu

Devrim Özkan, Ahsen Eroğlu derken Deha'da karar verildi: Aras Bulut İynemli'nin partneri Melis Sezen oldu

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.08.2024 07:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aras Bulut İynemli'nin Deha dizisindeki partnerinin Devrim Özkan olması bekleniyorken anlaşma son anda iptal edildi. Ünlü oyuncu yerine Ahsen Eroğlu rol alacağı konuşuluyordu ama yine bomba bir değişiklik yapıldı. Aras Bulut İynemli'nin partneri Melis Sezen oldu.

Devrim Özkan, Ahsen Eroğlu derken Deha'da karar verildi: Aras Bulut İynemli'nin partneri Melis Sezen oldu

Deha dizisi yeni sezonun en merak edilen dizilerinin başında geliyor. Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği 'Deha' dizisinin kadın başrolü hakkında bir türlü karar verilemedi.

Aras Bulut İynemli'nin Devran'a hayat verdiği dizinin oyuncu kadrosunda Taner Ölmez, Onur Saylak, Taner Rumeli, Çağrı Atakan gibi ünlü isimler yer alıyordu.

Dizinin kimin canlandıracağı merak konusu olan İmre'si belli oldu. Devrim Özkan ile yapılan anlaşma son anda iptal edilmiş ve güzel oyuncu bu konuda sessiz kalmıştı.

Özkan yapımcıyı takipten çıkarınca sosyal medyada çok konuşuldu. Ardından ise yerine Ahsen Eroğlu'nun geleceği iddia edildi.

Deha'da karara varıldı ve son dönemde yıldızı parlayan bir isim ile anlaşma sağlandı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sadakatsiz ile ünlenen Melis Sezen "Deha'nın yeni başrol oyuncusu oldu.

3612299_1f81b7ec25a5c0ec64b1e139fbcaa30b_640x640

Senaryosunu 'Çukur' dizisine imza atan Damla Serim'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Umut Aral oturuyor. Dram türündeki dizinin Eylül ayından itibaren Show TV'de ekranlara gelmesi bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Melis Sezen
En Çok Okunan Haberler
Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Yılda sadece 1,5 ay çalışıyorlar... Saatte 3 bin 500 TL kazanıyorlar!

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Jandarma Genel Komutanı ve Emniyet Genel Müdürü değişti

Kapadokya'da akılalmaz olay! Peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

Kapadokya'da akılalmaz olay! Peribacalarına kimyasalla pamuk yapıştırdılar

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine zam geldi! Yeni tarife belli oldu

Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi!

Abdülkerim Bardakcı'ya 5 milyon Euro'luk transfer teklifi geldi!

Sabrı kalmadı! 'Nükleer' gözdağı: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı

Sabrı kalmadı! 'Nükleer' gözdağı: Kırmızı düğmeye çoktan basıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.