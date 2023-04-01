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Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı mı? Ünlü oyuncu; Galatasaray - Adana Demirspor maçına gitti, iddialar yeniden alevlendi...

01.04.2023 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'a sezon başında transfer olan Lucas Torreira'nın adı, ünlü oyuncu Devrim Özkan ile aşk iddialarına karışmıştı. Birçok kez birlikte görüntülenen ikilinin kısa bir süre aşk yaşadığı ancak sonrasında ise ayrıldıkları iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın, sarı - kırmızılılar ile Adana Demirspor maçı için Nef Stadyumu'na gitmesi sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı mı? Ünlü oyuncu; Galatasaray - Adana Demirspor maçına gitti, iddialar yeniden alevlendi...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden start alırken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Lider Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlar arasında yer alan Lucas Torreira, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamıştı. İlk 11'in de vazgeçilmezlerinden biri olan Uruguaylı yıldızın adı, son dönemde aşk iddialarına karışmıştı.

'İLİŞKİLERİ KISA SÜRDÜ' İDDİASI

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Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Songül' karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Gaaltasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Birçok kez bir arada görüntülenen ikilinin geçtiğimiz hafta ayrıldığı iddia edilmişti.

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Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

YENİDEN ALEVLENDİ

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Ünlü oyuncunun Galatasaray - Adana Demirspor maçını takip etmek için Nef Stadyumu'ndaki yerini alması, ikili arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Barıştınız mı?' şeklinde mesajlarla Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını abluka altına aldı.

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