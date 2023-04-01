Devrim Özkan ile Lucas Torreira barıştı mı? Ünlü oyuncu; Galatasaray - Adana Demirspor maçına gitti, iddialar yeniden alevlendi...

Spor Toto Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden start alırken, sıcak gelişmeler de yaşanmaya devam ediyor. Lider Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldızlar arasında yer alan Lucas Torreira, gösterdiği performansla taraftarların beğenisini toplamıştı. İlk 11'in de vazgeçilmezlerinden biri olan Uruguaylı yıldızın adı, son dönemde aşk iddialarına karışmıştı.

'İLİŞKİLERİ KISA SÜRDÜ' İDDİASI

Show Tv'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Songül' karakterini canlandıran Devrim Özkan ile Gaaltasaraylı yıldız Lucas Torreira'nın aşk yaşadığı öne sürülmüştü. Birçok kez bir arada görüntülenen ikilinin geçtiğimiz hafta ayrıldığı iddia edilmişti.

Devrim Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler." şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

YENİDEN ALEVLENDİ

Ünlü oyuncunun Galatasaray - Adana Demirspor maçını takip etmek için Nef Stadyumu'ndaki yerini alması, ikili arasındaki aşk iddialarını yeniden alevlendirdi.

Sosyal medya kullanıcıları, 'Barıştınız mı?' şeklinde mesajlarla Devrim Özkan'ın sosyal medya hesabını abluka altına aldı.

