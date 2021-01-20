Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Geyik muhabbeti’ deyiminin gerçek hikayesi!

Atasözleri ve deyimler belki de saatlerce anlatmanız gereken durumları birkaç kelime ile özetleyen kurtarıcıdır. Çocukluğunuzda büyüklerinizden öğrendiğiniz bu deyim ve atasözleri zaman içerisinde siz fark etmeniz de günlük konuşma içerisinde yerini alır. Hatta dil bilimciler tarafından yapılan bir araştırmaya göre yalnızca deyim ve atasözlerini kullanarak bir gün boyunca konuşmak bile mümkündür. Sonsuz bir kullanım rahatlığı sunan atasözleri ve deyimlerin ortaya çıkış hikayeleri de bir hayli ilginçtir. Sizler için ‘geyik muhabbeti’ deyimini mercek altına aldık. Geyik muhabbetinin aslında Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan bir hikayesi var.

Geyik muhabbeti dediğimizde çoğu kişinin aklına arkadaşlarla birlikte vakit geçirilen dünyanın sıkıntılarını attığımız dakikalar gelir. Peşi sıra gelen şakalarla konu derinleşir ve eğlence doruklara çıkar. Geyik denildiğinde Resneli Niyazı Bey’in kendisi hikayenin ana unsurunu oluşturur. Resneli Niyazi Bey ile birlikte olan birliği, 1908 yılının Temmuz ayında bir Manastır’a doğru giderken yanlarında da bir tane geyik bulunuyordu. Niyazi Bey için bir lakap takılır ve bundan sonra Geyikli Niyazi Bey olarak anılır. Birkaç zaman sonra geyik ve Niyazi Bey’in ünü alır başını gider ve Sultan Abdülhamit Bey’in kardeşi veliaht Mehmet Reşat Bey bile geyiği görmek için gider.