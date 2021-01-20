Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Geyik muhabbeti’ deyiminin gerçek hikayesi!

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Geyik muhabbeti’ deyiminin gerçek hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 20.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Geyik muhabbeti’ deyiminin gerçek hikayesi!

Deyimler ve atasözleri Türkçe’nin kelime dağarcığının ne kadar geniş olduğunu ispat eden en somut kanıtıdır. Dil aslında kültürel oluşumun en önemli taşıdır. Dille birlikte kültürel öğeler ortaya çıkmaya başlar ve yayılır. Peki Türkçe’ye yerleşen atasözü ve deyimlerin ortaya çıkıl hikayesini hiç düşündünüz mü?

Atasözleri ve deyimler belki de saatlerce anlatmanız gereken durumları birkaç kelime ile özetleyen kurtarıcıdır. Çocukluğunuzda büyüklerinizden öğrendiğiniz bu deyim ve atasözleri zaman içerisinde siz fark etmeniz de günlük konuşma içerisinde yerini alır. Hatta dil bilimciler tarafından yapılan bir araştırmaya göre yalnızca deyim ve atasözlerini kullanarak bir gün boyunca konuşmak bile mümkündür. Sonsuz bir kullanım rahatlığı sunan atasözleri ve deyimlerin ortaya çıkış hikayeleri de bir hayli ilginçtir. Sizler için ‘geyik muhabbeti’ deyimini mercek altına aldık. Geyik muhabbetinin aslında Osmanlı Dönemi’ne kadar uzanan bir hikayesi var.

Geyik muhabbeti dediğimizde çoğu kişinin aklına arkadaşlarla birlikte vakit geçirilen dünyanın sıkıntılarını attığımız dakikalar gelir. Peşi sıra gelen şakalarla konu derinleşir ve eğlence doruklara çıkar. Geyik denildiğinde Resneli Niyazı Bey’in kendisi hikayenin ana unsurunu oluşturur. Resneli Niyazi Bey ile birlikte olan birliği, 1908 yılının Temmuz ayında bir Manastır’a doğru giderken yanlarında da bir tane geyik bulunuyordu. Niyazi Bey için bir lakap takılır ve bundan sonra Geyikli Niyazi Bey olarak anılır. Birkaç zaman sonra geyik ve Niyazi Bey’in ünü alır başını gider ve Sultan Abdülhamit Bey’in kardeşi veliaht Mehmet Reşat Bey bile geyiği görmek için gider.

Geyik ile Niyazi Bey, dönemin oldukça ünlü gazetelerinden bir tanesinde haber olarak işlenir. Bunun yanı sıra geyik ile ilgili olarak marş bile yapılır. Bu yapılan marş Meclis-i Mebusan’da bile tartışma konusu halini alır. Muhabbetin en önemli konusu haline gelen geyik o kadar çok konuşulur ki artık bu durum deyim şekline dönüşür.

Bir diğer rivayetlerden bir tanesine göre 4. Murat zamanında Tophane çevresindeki kahvehaneler belalı kabadayıların bölgesi olmuştur. Tophane de bulunan Avcılar kahvehanesine 4 genç delikanlı girer. Bu delikanlılar bir gün önce vurmuş oldukları geyiği anlatmaya başlarlar. Bu geyik 2 metre boynuzları bulunan çok büyük bir geyiktir. Kahvehanedeki kişiler delikanlılar ile dalga geçmeye başlarlar. Fakat gençlerden bir tanesi geyiğin 2 metre değil 2,5 metreden daha fazla olduğunu ortaya atar. Aralarında aniden başlayan sert kavga tüm kahvehaneye ve kahvehane civarında bulunan yakın arkadaşlarına sıçrar.

Bu kavga da 9 kişi hayatını kaybeder ve üstüne bir sürü de yaralılar çıkar. Tüm İstanbul uzun günler boyunca bu geyiği konuşur. Haber 4.Murat’a kadar ilerleyince padişah hızlı bir şekilde emrini verir. Bu günden sonra kesinlikle kahvehanelerde ve toplum içerisinde geyik muhabbeti yapmak yasaklanmıştır.

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Taburcu olmak’ deyiminin gerçek hikayesi!Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Taburcu olmak’ deyiminin gerçek hikayesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu! Duygu Özaslan'ın suluk reklamındaki sözleri dalga konusu oldu!
Bu test kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor! Bu test kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor!
Emre Gölü'nde sıcak hava balonları uçacakEmre Gölü'nde sıcak hava balonları uçacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Koruma altına alındı! Yine de başı beladan kurtulmadı

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Hadise’nin sizi şaşırtacak eski aşkları!

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Bu hallerini herkes unuttu...

Bu hallerini herkes unuttu...

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Nicole Kidman’a tarihi ayar: 'Sadakatsiz kadın'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

10 yıl sonra 'kellesinin kesildiği' yere gitti

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Türkiye’de çekilecek Jason Statham filminden bomba gelişme

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Diğer Haberler

Masumlar Apartmanı ve EDHO yarışı... 19 Ocak 2021 Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting yarışında büyük mücadele!

Aklınıza gelen ilk cevabı seçin ve kişiliğiniz hakkındaki çıkarımı okuyun!

Bu test kişiliğiniz hakkında ipuçları veriyor!

iPhone'un yaptığı bilmediğimiz gizli numaraları! Telefonu hızlıca şarj etmek için...

Neler yapıyor neler! Telefonu hızlıca şarj etmek için...

Masumlar Apartmanı dizisinin yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada o sahne olay yarattı! Yorumlar gecikmedi

Böylesini görmediniz! Hırsız kedi çaldığı eşyaları sahibine hediye ediyor

Mahalleli ondan bıktı! Çaldığı yetmiyormuş gibi bir de...

05.05 saat anlamı nedir, ne anlama gelir? İşte analizi!

Saat 05.05 ne anlama gelir?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.