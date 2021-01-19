Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Taburcu olmak’ deyiminin gerçek hikayesi!

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Taburcu olmak’ deyiminin gerçek hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 19.01.2021 12:24 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Taburcu olmak’ deyiminin gerçek hikayesi!

Deyimler ve atasözleri Türkçe’nin ne kadar zengin bir dil olduğunu gösteren somut kanıttır. Dil aslında milletlerin kültürel oluşumunun mihenk taşıdır. Atatürk’ün de dediği gibi, “Türk milletinin dili Türkçedir. Türk Dili dünyada en güzel, en zengin ve kolay olabilecek bir dildir. Onun için her Türk, dilini çok sevip onu yükseltmek için çalışır. Bir de Türk Dili, Türk milleti için kutsal bir hazinedir.” Dilimize yerleşen atasözü ve deyimlerin ortaya çıkış hikayesini biliyor musunuz?

Atasözleri ve deyimler belki de sayfalarca anlatılması gerek durumları birkaç kelime ile özetleyen eşsiz bir deryadır. Ancak bu deyim ve atasözlerinin otya çıkış hikayaleri de bir hayli ilginçtir. Sizler için ‘taburcu olmak’ deyimini mercek altına aldık. Neden Türk hekimleri hastalarını iyileştirdikten sonra ‘’taburcu’’ ederler; ‘’gitsin’’, ‘’evci’’ gibi kelimeler kullanmazlar, hiç aklınıza geldi mi? Taburcu kelimesinin çok hüzünlü bir hikayesi vardır aslında.

taburcu olmak

1.Dünya ve Çanakkale Savaşı sırasında ülkenin tıp eğitimi veren tek kurumu Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’dir. Hocalarını, öğrencilerini cepheye yollayan bu kurum eğitime ara vermek zorunda kalır. Binası ise kısa süre içinde tamamen hastaneye dönüştürülür. Tıp öğrencileri yalnızca cephede savaşmakla kalmıyor, savaşın olmadığı zamanlarda ise direnişte ön saflarda yer alıyordu.İzmir’in işgalinin üç gün sonrası, 18 Mayıs 1919’da, okulda hararetli, hüzünlü konuşmaların yapıldığı, hemen direniş gruplarının örgütlendiği bilinir.

Başka bir ifadeyle ülkede herkes askerdir ve eli silah tutan tüm erkekler savaş meydanlarındadır. Gerçek kurumsal düzeyde tek hastane vardır, ülkenin her yanındaki cephelerde tüm hekimler subaydır, askerdir. Yaralılar iyileştirilir, komutan hasta askerlerini dolaşır. Hastanede, kışlada, revirde, cephede çadırda, savaşta. Tabip subay, iyileşenleri, tekrar silah tutabilecekleri savaşa, taburuna yollar, ‘’taburcu’’ eder.

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Keçileri kaçırmak’ deyiminin gerçek hikayesi!Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Keçileri kaçırmak’ deyiminin gerçek hikayesi!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü oyuncudan çok konuşulan paylaşım! Beğeni yağdı
Tehlike anında 9 kişisel savunma baskı noktasıTehlike anında 9 kişisel savunma baskı noktası
En İyi Vampir Filmleri ListesiEn İyi Vampir Filmleri Listesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Vajina kokulu mumu denemek isteyince olanlar oldu!

Vajina kokulu mumu denemek isteyince olanlar oldu!

16 yıl geçti! Grup Hepsi tartışmasının perde arkası

16 yıl geçti! Grup Hepsi tartışmasının perde arkası

Ustalık gerektiren bilmece! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Ustalık gerektiren bilmece! Ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Herkes fotoğraf çektiriyor! İşte o meşhur evin sahibi

Herkes fotoğraf çektiriyor! İşte o meşhur evin sahibi

İlginizi Çekebilir

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Altın çağ yaşanıyor! Böylesi görülmedi

Dönüşü muhteşem olacak

Dönüşü muhteşem olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Telegram’ın kurucusu sosyal medyayı salladı

Bu halinden eser kalmadı

Bu halinden eser kalmadı

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Resimdeki farklı harfi kaç saniyede bulabilirsiniz?

Diğer Haberler

Fotoğraftaki ölümcül Dağ Aslanını ilk bakışta kimse göremiyor

Fotoğraftaki ölümcül Dağ Aslanını ilk bakışta kimse göremiyor

Çukur ve Yasak Elma yarışı...18 Ocak 2021 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Hangi yapım birinci oldu?

TV yayın akışı 19 Ocak 2021 Salı! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV, TRT 1 yayın akışı...

19 Ocak 2021 TV yayın akışı...

Zor durumlarda hayatınızı kurtarabilecek 9 kişisel baskı noktası! Bu konulara panik anında baskı uygulayın, sonuç şaşırtacak

Tehlike anında 9 kişisel savunma baskı noktası

Çakra nedir? Çakra nasıl dengelenir? Kapalı çakra nasıl açılır?

Çakra nasıl dengelenir?

Yasak Elma’nın yeni bölümünden sonra Ender ve Şahika’nın birlik olması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Sosyal medyada olay oldu! Yasak Elma'ya yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.