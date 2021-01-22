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Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘İki dirhem bir çekirdek’ deyiminin gerçek hikayesi!

Seray Üstün Seray Üstün 22.01.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘İki dirhem bir çekirdek’ deyiminin gerçek hikayesi!

Dil duygu, düşünce ve tüm değerlerin en önemli temsilcisi olarak karşımıza çıkar. Deyimler ve atasözleri Türkçe’nin zenginliğini ortaya çıkartır. Çoğunlukla bu kültürel öğeleri yabancılara anlatma konusunda zorluk yaşarız. Birebir çeviri yapıldığında ise deyim ve atasözleri bütün anlamını kaybeder. Peki Türkçe’de geniş yer tutan atasözleri ve deyimlerin nasıl ortaya çıktığını hiç düşünüz mü? Cevabınız hayır ise atalarımızın mirası olan bu sözlerin hikayesini sizler için mercek altına aldık.

Türkçe’nin kültürel mirasını ortaya çıkartan deyim ve atasözleri kimi durumlarda kurtarıcı olur. Paragraflarca anlatılması gereken olaylar cuk diye oturan atasözler ve deyimler ile hemen anlatılabilir. Hemen hemen hepimizin anlamını bildiğimiz atasözleri ve deyimlerin hikayeleri de oldukça ilginçtir. Sizler için ‘iki dirhem bir çekirdek’ deyiminin hikayesini derledik.

İki dirhem bir çekirdek deyimi, çok özenli ve güzel giyinmiş çok şık kişiler için kullanılan bir tanımdır. Giyim kuşamına özen göstermiş şık ve süslü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlar hakkında sık sık ”iki dirhem bir çekirdek” sözü kullanılır. Bu sözün temeli Osmanlı Devleti’ne dayanır. Osmanlı’da ağırlık ölçüsü olarak okkanın kullanıldığı eski devirlerden kalmadır. Bir okka bugünkü ağırlık ölçülerine göre 1283 grama tekabül eder. Okkanın dört yüzde birine ise dirhem adı verilir. Dirhem daha ziyade hassas teraziler için kullanılan bir ölçüdür. Ancak sarraflar dirhemden daha hassas ölçümler için bir ağırlık birimi daha kullanırlar. Buna çekirdek denir ki toplam 5 santigram karşılığıdır.

Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altını toplam iki dirhem bir çekirdek ağırlığa sahiptir. Bu durumda süslenmiş kimselere iki dirhem bir çekirdek yakıştırmasında bulunanlar mecaz yoluyla onlara altın demiş olurlar. Oldukça zarif olan benzetmenin gerçek hikayesini öğrendikten sonra daha çok kullanacağınıza eminiz.

Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Çam devirmek’ deyiminin gerçek hikayesi!Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘Çam devirmek’ deyiminin gerçek hikayesi!


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