Deyimlerin ortaya çıkış hikayesini hiç merak ettiniz mi? ‘İki dirhem bir çekirdek’ deyiminin gerçek hikayesi!

Türkçe’nin kültürel mirasını ortaya çıkartan deyim ve atasözleri kimi durumlarda kurtarıcı olur. Paragraflarca anlatılması gereken olaylar cuk diye oturan atasözler ve deyimler ile hemen anlatılabilir. Hemen hemen hepimizin anlamını bildiğimiz atasözleri ve deyimlerin hikayeleri de oldukça ilginçtir. Sizler için ‘iki dirhem bir çekirdek’ deyiminin hikayesini derledik.

İki dirhem bir çekirdek deyimi, çok özenli ve güzel giyinmiş çok şık kişiler için kullanılan bir tanımdır. Giyim kuşamına özen göstermiş şık ve süslü kıyafetleriyle dikkat çeken insanlar hakkında sık sık ”iki dirhem bir çekirdek” sözü kullanılır. Bu sözün temeli Osmanlı Devleti’ne dayanır. Osmanlı’da ağırlık ölçüsü olarak okkanın kullanıldığı eski devirlerden kalmadır. Bir okka bugünkü ağırlık ölçülerine göre 1283 grama tekabül eder. Okkanın dört yüzde birine ise dirhem adı verilir. Dirhem daha ziyade hassas teraziler için kullanılan bir ölçüdür. Ancak sarraflar dirhemden daha hassas ölçümler için bir ağırlık birimi daha kullanırlar. Buna çekirdek denir ki toplam 5 santigram karşılığıdır.

Eski devirlerin en kıymetli parası olan bir Osmanlı altını toplam iki dirhem bir çekirdek ağırlığa sahiptir. Bu durumda süslenmiş kimselere iki dirhem bir çekirdek yakıştırmasında bulunanlar mecaz yoluyla onlara altın demiş olurlar. Oldukça zarif olan benzetmenin gerçek hikayesini öğrendikten sonra daha çok kullanacağınıza eminiz.



