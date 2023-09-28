DGS EK TERCİH TARİHLERİ 2023: DGS ek tercihler ne zaman başlıyor, ÖSYM ek yerleştirme kılavuzunu yayımladı mı?

DGS ek tercihlerinin ne zaman başlayacağı konusunda bilgi edinmek isteyenler internette araştırma yapıyor. Arama motorlarında sorgulanan bir diğer konu da DGS ek tercih kılavuzu oldu. Dikey Geçiş Sınavı tercih ve yerleştirme sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci 20 Eylül'de sona erdi. Şimdi gözler DGS ek tercih tarihleri ile ilgili yapılması beklenen açıklamada.

DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

DGS ek tercih tarihleri konusunda henüz ÖSYM tarafından açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar belli olduğunda güncel bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz.

DGS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

DGS ek yerleştirme sonuçları, süreç sonjrası ÖSYM'den açıklama yapıldığında kurumun internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre girilerek öğrenilebilecek.