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DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! İşte ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı

23.06.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DGS 2022 sınav giriş belgesi ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapıldı. 3 Temmuz Pazar günü meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programları mezunlarının gireceği sınava ilişkin yapılan açıklama merak konusu oldu. Peki DGS 2022 sınav giriş belgesi yayımlandı mı? Dikey Geçiş Sınavı yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI! İşte ÖSYM 2022 DGS sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı

DGS 2022 giriş belgesi açıklandı mı? Sınava girecekleri yerleri öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Dikey Geçiş Sınavı 03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak. Peki Dikey Geçiş Sınavı yerleri nasıl öğrenilir? İşte 2022 DGS giriş belgesi sorgulama ekranı...

DGS 2022 GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

DGS 2022 giriş belgesi erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2022-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 23 Haziran 2022 tarihinde saat 14.15’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT!

03 Temmuz 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-DGS sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

DGS

DGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

DGS giriş belgesi sorgulama ekranına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://ais.osym.gov.tr

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