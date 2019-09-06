Diagne Beşiktaş'ın planlarını bozdu

Transfer dönemi geride kalmasına rağmen sürpriz bir detay öne çıktı. Belçika basınında yer alan habere göre; Diagne'nin Club Brugge'a kiralanması Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti.

Haberde siyah beyazlıların Anderlecht'in golcüsü Kiese Thelin'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Aynı saatlerde Mbaye Diagne’nin transferinin söz konusu olmasından dolayı Kartal’ın böyle bir hamlede bulunduğu bildirildi.

Anderlecht yönetiminin Diagne transferini gerçekleştiremeyince İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.



