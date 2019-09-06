Mynet Trend

Diagne Beşiktaş'ın planlarını bozdu

soner.eryaman soner.eryaman
SPOR  | 06.09.2019 09:27 | Son Güncelleme

Diagne'nin Club Brugge'a kiralık transferi Beşiktaş'ın planlarını da bozdu.

Diagne Beşiktaş'ın planlarını bozdu

Transfer dönemi geride kalmasına rağmen sürpriz bir detay öne çıktı. Belçika basınında yer alan habere göre; Diagne'nin Club Brugge'a kiralanması Beşiktaş'ın planlarını alt üst etti.

Haberde siyah beyazlıların Anderlecht'in golcüsü Kiese Thelin'i kiralamak için girişimlerde bulunduğu yazıldı. Aynı saatlerde Mbaye Diagne’nin transferinin söz konusu olmasından dolayı Kartal’ın böyle bir hamlede bulunduğu bildirildi.

Anderlecht yönetiminin Diagne transferini gerçekleştiremeyince İsveçli futbolcuyu takımda tutma kararı aldığı ifade edildi.

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
Ünal Aysal'dan Fatih Terim ve ceza açıklamasıÜnal Aysal'dan Fatih Terim ve ceza açıklaması
Buse Terim attığı o tweeti sildiBuse Terim attığı o tweeti sildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diagne spor toto süper lig Club Brugge Anderlecht

En Çok Okunan Trend Haberler

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

SOM-B2 füzesi atış testinde hedefi başarıyla vurdu

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Gelin adayı Hanife havuz pozuyla takipçilerini ikiye böldü

Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' skandalı!

Elbistan Devlet Hastanesi'nde 'taciz' skandalı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Ünlü futbolcunun eşi ülkeyi karıştırdı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

'G.Saray'a gel' çağrısına Falcao'dan flaş yanıt!

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Sahaya giren Youtuber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ünal Aysal: Bu sefer tüm düşmanlar çok erken maskesini indirdi

Ünal Aysal'dan Fatih Terim ve ceza açıklaması

Fatih Terim'e ceza verildi, kızları Buse ve Merve çıldırdı

Buse Terim attığı o tweeti sildi

Belçika'dan Beşiktaş ve Diagne için flaş iddia

Belçika'dan Beşiktaş ve Diagne için flaş iddia

Antrenmanda sakatlanan Cengiz Ünder kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sakatlık şoku!

Adnan Polat: Mustafa Cengiz tam gaz yoluna devam etmeli

Adnan Polat'tan flaş Mustafa Cengiz sözleri

Galatasaray açıkladı, Linnes'in eşinden paylaşım geldi

Galatasaraylı yıldızın eşinden flaş paylaşım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.