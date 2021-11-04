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Diagne gidiyor, Marega geliyor!

04.11.2021 18:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Ocak ayı için dev operasyon sürüyor. Sarı-kırmızılılar forvet hattını güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek adına en az 3-4 transfer yapması beklenen Galatasaray'da Mbaye Diagne'nin takasla kullanılacağı ve yerine dünyaca ünlü golcünün transfer edileceği iddia edildi.

Diagne gidiyor, Marega geliyor!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lokomotiv Moskova maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında transfere ilişkin "Başkanımızla da konuştuk, Ocak ayında bazı planlarımız var. Scout grubumuz hazırız. Her kes de değişime hazır olmalıdır. Eksikler veya olması gerekenler... Bu sadece almakla değil verme alma şeklinde olacaktır. Doğrusu da budur. Gençlerimizin her gün tecrübe kazandığını da düşünürsek tekrar güçlü, eksik olan yerleri de güçlendirip yolumuza devam etmek istiyoruz. Mevcuttan memnunum ama her zaman bir daha iyisi vardır. Onu düşünerek hareket edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir de Fatih Terim'in Ocak ayı için bazı transfer planlarının olduğunu ve bunu hayata geçirmek istediklerini ifade etmişti.

OCAK AYINDA OLAY TAKAS İDDİASI!

Galatasaray'da sezonun performansıyla beğenilen isimlerinden Mbaye Diagne'nin Ocak ayında Galatasaray'dan ayrılması gündeme geldi. Senegalli golcünün takasta kullanılacağı ve yerine dünyaca ünlü golcünün düşünüldüğü iddia edildi. FootballNewsWestAfrica'da yer alan habere göre Galatasaray ve Al Hilal kulüpleri Diagne-Marega transferi için görüşme halinde. Al Ahli'nin Diagne artı 3 milyon Euro istediği iddia edildi.

DIAGNE, BABLE VE FEGHOULI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Galatasaray'ın daha önce Club Brugge ve West Bromwich'e kiralık olarak gönderdiği Mbaye Diagne'yi devre arasında bonservisiyle göndermenin planlarını yapıyor. Sarı-kırmızılılar Diagne dışında Babel ve Feghouli'yi de gönderip transferde kaynak yaratmanın peşinde.

FENERBAHÇE'NİN DE GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Porto'daki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Marega kariyerinde beklenen sıçramayı yapamasa da 10 milyon Euro'luk piyasa değeriyle öne çıkıyor. Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Al Hilal'e katılan Marega bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

YILLIK 2.4 MİLYON EURO KAZANIYOR

Diagne ise Galatasaray'dan ayrılma konusunda henüz kararını vermedi. Sarı Kırmızılılardan 2.4 milyon Euro garanti ücret kazanan Senegalli forvetin kararı bekleniyor.

BU SEZONA İYİ BAŞLADI

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'da en beğenilen isimlerden olan Diagne özellikle Çaykur Rizespor deplasmanına oyuna sonradan girip galibiyette büyük pay sahibi olmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mbaye Diagne
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