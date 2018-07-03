Dibi tutan pilavın üstüne ekmek koyunca bakın ne oluyor
Eren Kuyucubaşı
KEŞFET
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02.07.2018 17:16 | Son Güncelleme
Son anda yaktığınız yemek sizi aç bırakmasın. Hem emeğiniz boşa gitmesin hem de yemeğiniz çöpe!
Dalgınlığınıza gelip pilavın altını geç kapadıysanız o yemeğin dibi tutmuş demektir :) aqma sakın telaşlanmayın çünkü bu bahsedeceğimiz yöntem yanan pilavınızı kurtaracak.
Dibi tuttuğunu anladığınız an tencereyi ocağın üstünden alın. Aldıktan hemen sonra ise bir dilim ekmeği pilavın üzerine bırakın.
Pilavın üzerine koyduğunuz ekmek pirince sinen yanık kokusunu çekecektir. Ekmek dilimini 5 dakika boyunca pilav üzerinde kalsın.
5 dakikanın sonunda pilavın dibine kaşığı vurmadan yanmamış pirinçleri başka bir tencereye aktarın.
Bu işlemi tamamladıktan sonra pilavı karıştırın ve demlenmeye bırakın. Afiyet olsun!
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