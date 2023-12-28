Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de tansiyon yükseldi! Küçük kızı kaybolan anneden tepki: "Oğlumun evli ve 3 çocuk babası arkadaşı..."

Didem Arslan Yılmaz canlı olarak ekrana gelen programında Görkem Akın Beder'i ağırladı. 19 yaşındaki genç adam, 10 gün önce kaybolan kız kardeşi Helin’i bulmak istediğini belirtip konuya ilişkin açıklamada bulundu. Kız kardeşinin annesi işteyken “Markete gidiyorum” diyerek evden çıktığını belirten Görkem Bey, onu bulmak için askerden izin aldığını vurguladı.

HER ŞEY YOLUNDAYKEN BİR ANDA KAYIPLARA KARIŞTI

Askere gitmeden önce her şeyin yolunda olduğunu belirten Beder, 15 yaşındaki kız kardeşi Helin'in uzun süre sosyal medyada takıldığını söyledi.

"ANNEMİN UYARILARINI DİKKATE ALMIYORDU"

Konuya dair yaptığı açıklamada "Annemin uyarılarını umursamıyordu." ifadesini kullanan Görkem Bey, gözlemlerini de aktardı.

"ANNEM VE DAYIM ÇOK UMURSAMAZ DAVRANDI"

Genç adam, kardeşini bulmak için eve geldiğinde, annesi ve dayısının çok umursamaz davrandığını belirtti.

Görkem Bey'in açıklamaları üzerine canlı yayına bağlanan anne Nurgül Hanım, kızı kaybolmadan önce para kartını bulamadığı için tartıştıklarını ve o işteyken Helin'in gittiğini söyledi. Nurgül Hanım'ın “Oğlumun evli ve 3 çocuk babası arkadaşı İsa’dan şüpheleniyorum.” sözleri ise izleyenleri şaşırttı.

İDDİALARI YALANLADI!

İsa Bey ise programa telefonla bağlanarak hakkındaki iddiaları yalandı.

“Görkem’in kardeşi olduğunu bile yeni öğrendim.” açıklamasında bulunan İsa Bey, Helin’in kaybolmasında Görkem gibi kendisinin de şüphelendiğini belirtti. Bu açıklama üzerine, anne Nurgül Hanım tepki gösterdi.

"İNSAN CANINA BİR ŞEY YAPAR MI?"

Anne ve oğlunun büyük yüzleşmesi sırasında stüdyoda tansiyon yükselirken Nurgül Hanım suçun kendisine atılmaya çalışıldığını belirtti ve “İnsan canına bir şey yapar mı?” diyerek tepki gösterdi:





