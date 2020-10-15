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Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında cinayet itirafı! Canlı yayında gözaltına alındı

15.10.2020 20:54 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına yıllar sonra gelen cinayet itirafı damga vurdu. Tokat'ta 2,5 yıl önce öldürülen Emre Yıldız ile ilgili itiraflarda bulunan Kadir Bekçi, artık vicdan azabı çekmek istemediğini söyleyerek, Emre'yi Cemal isimli kişinin öldürdüğü açıkladı. İtirafların ardından ise stüdyoya gelen polis ekipleri Kadir Bekçi'yi canlı yayında gözaltına aldı.

Emre Yıldız, 11 Ağustos 2018 günü Kadir Bekçi isimli arkadaşıyla Cansu isimli kızı kaçırmıştı. Tokat'ın Reşadiye ilçesinde gerçekleşen olaydan 12 gün sonra 23 Ağustos günü ise Emre Yıldız'ın cansız bedeni 12 metrelik uçurumun dibinden çıkarılmıştı.

Yapılan soruşturmada aralarında Emre Yıldız'ın da olduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ancak Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda cesedin çürümüş olduğu ve bu nedenle de Emre'nin kesin ölüm nedeninin anlaşılmadığı belirtilmişti. Rapor sonrası 6 kişi de cezaevinden tahliye edilmişti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, 2018'de öldürülen Emre Yıldız'ın annesi Gülseren Yıldız ve ablası Elif Yıldız, Show TV'de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programına başvurdu. Canlı yayına Emre Yıldız'la birlikte Cansu isimli kızı kaçıran Kadir Bekçi de katıldı.

Bekçi, "Saklandığımız barakayı Cansu'nun ağabeyi Cemal bastı ama hiçbir şey görmedim!" dedi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (1)

"EMRE CİNAYETE KURBAN GİTTİ!"

Geçtiğimiz gün yapılan canlı yayının ardından, Didem Arslan Yılmaz'la konuşmak istediğini söyleyen Kadir Bekçi, arkadaşı Emre'nin cinayete kurban gittiğini anlattı.

Kadir yaptığı açıklamada, "Emre ve Cansu ile saklandığımız barakayı Cansu'nun ağabeyi Cemal ve Aziz isimli kişi bastı" dedi. Cemal ve Aziz'in, Emre'yi önce dövdüğünü ardından da tutup bir yere götürdüğünü anlattı.

Olaydan iki gün sonra Cemal'in akrabaları tarafından tehdit edildiğini söyleyen Kadir Bekçi, artık vicdan azabı çekmek istemediğini söyledi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (3)

"CEMAL VE AZİZ İÇERİ GİRİP EMRE'YE VURDU!"

Olayın olduğu sırada Emre ile birlikte konteynırın içinde oturduklarını söyleyen Kadir Bekçi, Cemal ile Aziz'in oraya geldiğini ve Cemal'in Emre'ye vurduğunu söyledi. Bunun sonucunda Emre'nin öldüğünü ifade etti.

Bekçi'nin gelen itiraflarının ardından Emre Yıldız'ın kardeşi Elif Yıldız sinir krizi geçirdi.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (4)

CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINDI!

Kadir Bekçi'nin cinayeti itiraf etmesinin ardından yayını ihbar kabul eden Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme stüdyolarına gelerek Kadir Bekçi'yi canlı yayında gözaltına aldı.

Didem Arslan Yılmaz'la VAZGEÇME (5)

Emre Yıldız cinayetiyle ilgili gelişmeler, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında olmaya devam edecek.


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