Didem Soydan; Burak Deniz ve Alina Boz'u görünce çıldırdı mı? Bomba paylaşım

Maraşlı dizisinin oyuncuları Alina Boz ve Burak Deniz'ın bir dergi için verdikleri pozlarla olay olmuştu.

İddiaya göre Burak Deniz'in sevgilisi Didem Soydan kıskançlık krizine girmiş ve kavga çıkarmıştı. Hatta kavga eden ikiliyi polisin ayırdığı söyleniyordu. Bu iddialara Didem Soydan'dan jet yanıt geldi.

Soydan bu yalan haberlerden çok sıkıldığını söyleyerek "Haberde tek doğru şey bizim sevgili olduğumuz" dedi.

Soydan sevgilisinin Boz'la pozunun yanına kendi fotoğrafını koyarak da o haberleri ti'ye aldı.

