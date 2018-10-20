Didem Soydan'dan dudak dudağa poz

Didem Soydan, bir kez daha sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.
Didem Soydan'ın paylaşımı olay oldu
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Model Didem Soydan sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla öpüştüğü fotoğrafını yayınladı. Soydan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Manken Didem Soydan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar olay oldu.
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Didem Soydan, fotoğrafçı Ozan Kıymaç'la çekildiği bu kareleri Instagram hesabından paylaştı. Dudak dudağa poz veren ikilinin fotoğrafları büyük ilgi gördü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafları 'Didem'in aşk pozu' olarak yorumladı.
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Öte yandan manken Didem Soydan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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En son erkek arkadaşlarıyla yaptığı dans çok konuşulan Didem Soydan; 'Biz ona tost dansı diyoruz' açıklamasını yapmıştı.
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