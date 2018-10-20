MAGAZİN

Didem Soydan'dan dudak dudağa poz

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.10.2018 12:28 | Son Güncelleme

Cesur sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren manken Didem Soydan, bir erkek arkadaşıyla öpüştüğü fotoğraflarını yayınladı.

Didem Soydan, bir kez daha sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Didem Soydan'ın paylaşımı olay oldu

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Model Didem Soydan sosyal medya hesabından erkek arkadaşıyla öpüştüğü fotoğrafını yayınladı. Soydan'ın paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.
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Manken Didem Soydan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar olay oldu.
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Didem Soydan, fotoğrafçı Ozan Kıymaç'la çekildiği bu kareleri Instagram hesabından paylaştı. Dudak dudağa poz veren ikilinin fotoğrafları büyük ilgi gördü.
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Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafları 'Didem'in aşk pozu' olarak yorumladı.
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Öte yandan manken Didem Soydan paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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En son erkek arkadaşlarıyla yaptığı dans çok konuşulan Didem Soydan; 'Biz ona tost dansı diyoruz' açıklamasını yapmıştı.
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Didem Soydan sevgilisi

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