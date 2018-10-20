Didem Soydan'dan dudak dudağa poz

Didem Soydan, bir kez daha sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları fotoğrafları 'Didem'in aşk pozu' olarak yorumladı.

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En son erkek arkadaşlarıyla yaptığı dans çok konuşulan Didem Soydan; 'Biz ona tost dansı diyoruz' açıklamasını yapmıştı.