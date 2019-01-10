MAGAZİN

Didem Soydan'dan takipçisine cinsel organlı gönderme!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur fotoğraflar ve takipçileriyle girdiği komik diyaloglarla sık sık gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, takipçisine verdiği cevapla yine sosyal medyayı salladı.

Didem Soydan'dan takipçisine cinsel organlı gönderme!

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Umut Eker ile darp edildiği yönünde haberlerle gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, bu kez Twitter hesabından yazdığı yorumlarla adından söz ettirmeyi başardı.

"HİÇ Mİ GÖRMEDİN?"

Kendisine dolaba çizilmiş cinsel organ fotoğrafı gönderen takipçisine cevap veren Soydan, "Kör değilsin, e okuman var. Ona rağmen oradaki s... fotoğrafının ki sende vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Hiç mi görmedin?" ifadelerini kullandı.

Soydan'ın bu cevabı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Didem Soydan twitter cinsel organlı gönderme

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