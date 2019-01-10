Didem Soydan'dan takipçisine cinsel organlı gönderme!

Geçtiğimiz gün yakın arkadaşı Umut Eker ile darp edildiği yönünde haberlerle gündeme gelen ünlü model Didem Soydan, bu kez Twitter hesabından yazdığı yorumlarla adından söz ettirmeyi başardı.

"HİÇ Mİ GÖRMEDİN?"

Kendisine dolaba çizilmiş cinsel organ fotoğrafı gönderen takipçisine cevap veren Soydan, "Kör değilsin, e okuman var. Ona rağmen oradaki s... fotoğrafının ki sende vardır diye düşünüyorum. Nesini merak ettin? Her şey gayet net. Hiç mi görmedin?" ifadelerini kullandı.

Soydan'ın bu cevabı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.





