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Didem Soydan hastanelik oldu! Burak Deniz yanından ayrılmadı

06.11.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Didem Soydan hastanelik oldu! Burak Deniz yanından ayrılmadı

Oyuncu Burak Deniz'le yeni bir aşka yelken açan model Didem Soydan, önceki akşam apar topar hastaneye kaldırıldı. Soydan'ı sevgilisi Burak Deniz bir an olsun yalnız bırakmadı.

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen model Didem Soydan sağlık sorunu yaşıyor.

Manken Didem Soydan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin acil kısmından giriş yaptı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; apandisi şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.

Didem Soydan aşkını itiraf etti!Didem Soydan aşkını itiraf etti!

Bir süre sonra tek başına çıkan Deniz, "Didem'in durumu şuan iyi, bu gece burada kalacağız" diyerek geceyi hastanede sevgilisinin yanında geçirdi.

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