Didem Soydan hastanelik oldu! Burak Deniz yanından ayrılmadı

Yaptığı paylaşımlarla zaman zaman gündeme gelen model Didem Soydan sağlık sorunu yaşıyor.

Manken Didem Soydan geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Nişantaşı'ndaki özel bir hastanenin acil kısmından giriş yaptı. Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; apandisi şişen Soydan'a acil müdahale yapılırken sevgilisi Burak Deniz kendisini saatlerce hastane koridorunda bekledi.

Bir süre sonra tek başına çıkan Deniz, "Didem'in durumu şuan iyi, bu gece burada kalacağız" diyerek geceyi hastanede sevgilisinin yanında geçirdi.

