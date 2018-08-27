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Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.08.2018 14:02 | Son Güncelleme

Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Herkes tatil videosunu konuşurken ünlü isim takipçilerini geçmişe götürdü

Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Soydan, bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

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İşi gereği dünyanın pek çok ülkesinde çekimler gerçekleştiren Soydan, Bali'de gerçekleşen çekime ait anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

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Soydan'ın paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

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8 YAŞ FOTOĞRAFI

Herkes Soydan'ın o paylaşımını konuşurken, Soydan Twitter'dan ise çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü modelin "8 yaş" yazarak paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

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Soydan yorumların bir kısmına yanıt vermeyi de ihmal etmedi.


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