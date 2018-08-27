Didem Soydan'ın 8 yaş fotoğrafı

Didem Soydan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Soydan, bir kez daha sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkati çekti.

İşi gereği dünyanın pek çok ülkesinde çekimler gerçekleştiren Soydan, Bali'de gerçekleşen çekime ait anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Soydan'ın paylaşımını yoruma kapatması ise dikkatlerden kaçmadı.

8 YAŞ FOTOĞRAFI

Herkes Soydan'ın o paylaşımını konuşurken, Soydan Twitter'dan ise çocukluk fotoğrafını paylaştı. Ünlü modelin "8 yaş" yazarak paylaştığı fotoğrafa yorum yağdı.

Soydan yorumların bir kısmına yanıt vermeyi de ihmal etmedi.



