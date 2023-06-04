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Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisiyle halleri gündem oldu! Tepki gelince bakın ne dedi

04.06.2023 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı her açıklama, giydiği her kıyafet ve verdiği her poz ayrı olay olan model Didem Soydan mavi parlak bikinisi üstüne giydiği kısa elbiseyle cadde ortasında verdiği pozlar gündem oldu. Manken kendisine tepki gelince ise bakın ne yanıt verdi.

Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisiyle halleri gündem oldu! Tepki gelince bakın ne dedi

Üstsüz pozlarıyla gündeme gelen Didem Soydan'ın son paylaşımları sosyal medyayı ikiye böldü. Primavera Sound Festivali için arkadaşı Umut Eker ile birlikte Barselona'da olan Didem Soydan'ın cadde ortasında bikinisini düzelttiği anları olay oldu.

Festivalde giymek için yaptığı kombinde bir bikini altı ve üstüne uzun, mavi bir basketbol forması tercih eden Soydan, kıyafetlerini bir reels videosunda paylaşınca sosyal medyada adından söz ettirdi.

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Kullanıcı, 'Cesur kadın, özgür kadın dimi? Biz kadınlar bile böyle baktığımıza göre, erkeklerin bakmasını çok görmemeliyiz değil mi? Kendini böyle sergileyen bir kadın sapkınlıktan başka bir şey değil' yorumunda bulundu.

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Soydan ise bu eleştiriye "Sen hiç açmadan giyindiğinde yaşamazsın umarım. Öyle ya da böyle haklarını yine savunacağız kız kardeş" yanıtını verdi.

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Didem Soydan Model ele

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