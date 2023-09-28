Didem Soydan'ın estetiksiz hali sosyal medyayı salladı! Görenler inanamadı

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan, iddialı pozlarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor. Her paylaşımı olay olan ünlü manken bu defa estetiksiz haliyle gündeme geldi. Ünlü modelin eski fotoğrafını görenler Soydan'ı tanımakta güçlük çekti.

Güzel mankenin henüz kariyerinin başındayken çektirdiği bir fotoğrafı yıllar içindekini değişimini ortaya koydu.

Burun estetiği, göğüslerine silikon taktırdığı ve dudaklarına da estetik müdahalede bulunduğu iddia edilen Soydan’ın eski halini görenler 'Yok artık' dedi.

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite yıllarında Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alması ile modellik kariyerine başladı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı. Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken oldu. 2012 yılında oyunculukla tanıştı.

5 Şubat 2015 tarihinde piyasaya çıkan Cem Adrian'ın albümü "Siyah Bir Veda Öpücüğü"nde yer alan "Yalnızlık" şarkısına çektiği klipte Didem Soydan da rol aldı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.



