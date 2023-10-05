Didem Soydan'ın nostalji paylaşımı sosyal medyayı salladı! O haline yorum yağdı

Mankenlik kariyerinin yanı sıra özel hayatı ve kendine has tarzıyla da çok konuşulan Didem Soydan sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla dikkat çekiyor. Her pozuyla adından söz ettirmeyi başaran ünlü ismin son paylaşımına yorum yağdı.

Ünlü manken bu defa takipçilerini yıllar önceye götürdü ve okul yıllarına ait bir karesini paylaştı. Didem Soydan'ın estetiksiz halini görenler tanımakta güçlük çekti.

Soydan'ın 'Not AI. Zümrüt reality' notu ile paylaşığı gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Ünlü isme; 'Tanıyamadım', 'Ne kadar değişmiş', 'Yine güzelsin' gibi yorumlar yapıldı.

Didem Soydan, 1984 yılında İstanbul’da doğdu. Üniversite yıllarında Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alması ile modellik kariyerine başladı.

İstanbul'da düzenlenen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

1 Nisan 2014 tarihinde İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen Uluslararası Calzedonia Summer Show'da Didem Soydan da podyuma çıktı.

Calzedonia Summer Show da podyuma çıkan ilk Türk manken oldu. 2012 yılında oyunculukla tanıştı.

2015 yılında "Aşk Yeniden" adlı dizide Özge Özpirinçci, başrollerini Buğra Gülsoy, Mert Öcal ve Didem Soydan ile paylaştı.





