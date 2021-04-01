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Didem Soydan kimdir ve kaç yaşında? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

01.04.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı’nın başrolü Burak Deniz'in Kovid-19’a yakalanmasının arkasından sevgilisi Didem Soydan'ın da testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Sağlık durumları iyi olduğu belirtilen çiftin, birlikte karantinaya girdiği açıklandı.

Didem Soydan kimdir ve kaç yaşında? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Magazin kuryesinde yer alan habere göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ünlü manken Didem Soydan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşıldı. Didem Soydan ve sevgilisi Burak Deniz’in beraber karantinada olduğu ve hastalığı hafif semptomlarla atlattıkları aktarıldı.

DİDEM SOYDAN KİMDİR?

1984’te İstanbul’da doğan Didem Soydan, anne tarafı Bulgaristan ile Yunanistan göçmeni, babası ise Arnavutluk'tan göç etmiş bir aileden geliyor. Üniversite dönemlerinde çalıştığı Diesel adlodacı Ümit Ünal tarafından modellik teklifi alan Didem Soydan, bir ay sonra La Russie defilesinde yer aldı.

Bu defilede birçok ünlü modacı ve fotoğrafçı tarafından beğenilen Didem Soydan, modellik kariyerinde hızlı adımlarla ilerledi. Türkiye'nin birçok ünlü modacısıyla beraber çalışan Didem Soydan, İstanbul'da gerçekleştirilen moda haftaları kapsamındaki Fashion Week defilelerinde tasarımcıların en çok tercih ettiği modeller arasında yer aldı.

Didem Soydan kimdir ve kaç yaşında? Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Modellik yapmadan önce Diesel mağazasında ardından modacı olan Umut Eker ile beraber çalışan Didem Soydan, 1 Nisan 2014’te İtalya’nın Verona şehrinde gerçekleştirilen Uluslararası Calzedonia Summer Show’da podyuma çıktı.

Didem Soydan, Calzedonia Summer Show’da podyuma çıkan ilk Türk manken olarak tarihe geçti.

Bir süredir sosyal medya paylaşımlarıyla hayatında birinin olduğu sinyalini veren Didem Soydan, Maraşlı dizisinin başrolü Burak Deniz ile birliktelik yaşıyor.


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