Didem Soydan: Kimse benim Prenses Diana aşkımı sorgulamasın

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve zaman zaman yaptığı paylaşımlarda bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden İngiltere prensesi Diana’ya olan hayranlığını gözler önüne seren Didem Soydan, henüz bir çocukken çekilmiş olan fotoğraflarını hesabından paylaştı ve “Kimse benim prenses Diana aşkımı sorgulamasın” notunu düştü.

O FOTOĞRAFIN HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Didem Soydan, birkaç yıl önce hesabından yine bu karelerini paylaşmış ve hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

“Kısa saçı gençliğimden beri kullanırım, asıl hikaye şu: Ben her sabah anneme değişik saç yaptırmadan okula gitmiyorum. Annem her sabahın körü değişik saç yapmaktan ve benim beğenmeyip, ağlamam ve servise geç kalmamdan yılıyor ve beni “Saçlarını keselim bak Lady Diana nasıl güzel sen de prenses gibi olacaksın ” deyip kandırıyor. Sonuç ilk gün annemin kıyafetlerini giyiyorum, küpeler falan… Tabi ertesi gün saçlar papaz gibi dikiliyor ve ağlama krizi ile yine servise geç kalınıyor . Lady Diana olacağına inandırılmış mini Didem ‘in saçları kesilmiş, kuaförden gelinmiş .Sonra annemin söz verdiği gibi kıyafetlerini giyip, küpelerini takıp “hadi beni burada çek ,şöyle çek “günü yapılmış.”

