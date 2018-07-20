MAGAZİN

Didem Soydan o yorumlara isyan etti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.07.2018 22:29 | Son Güncelleme

Ünlü model Didem Soydan, verdiği seksi pozlara gelen eleştirilere isyan etti. Twitter hesabı üzerinden sitem dolu açıklamalar yapan Didem Soydan, verdiği pozların mesleği gereği olduğunu ve yapılan eleştirileri hak etmediğini ifade etti.

Didem Soydan o yorumlara isyan etti!

Modellik kariyenin zirvesini yaşayan ve Türkiye'nin en beğenilen yüzlerinden biri olan Didem Soydan sosyal medyayı da en aktif kullanan ünlülerden biri. Katıldığı defileler, yer aldığı tanıtım kampanyaları ve özel hayatından birçok kareyi Instagram'dan paylaşan Didem Soydan'ın binlerce takipçisi var.

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Didem Soydan paylaşımlarına gelen kötü yorumlar ve eleştirilere sosyal medyadan yanıt verdi. Verdiği pozların mesleği gereği olduğunu savunan Didem Soydan bu konuda yapılan eleştirilerin yersizliğine vurgu yaptı.

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'MESLEĞİMİ UNUTARAK YORUM YAPMAYIN'
Giydiği kıyafetlerin ya da verdiği pozların genel anlamda markalarla yaptığı anlaşmalara dayandığını ve kullanılan çıplaklığın da sebebinin bu olduğunu belirten güzel model ortada gerçekte uygunsuz bir durum olmadığını ifade etmeye çalıştı.

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Didem Soydan'ın konuda şaşırtıcı bulduğu nokta ise kadınların verdiği tepkiler idi. Hemcinslerinden yıkıcı eleştiriler almasına şaşıran Didem Soydan yurt dışında bu pozları veren meslektaşlarının durumuna da değindi. Mesleği gereği bu tür hesapları takip ettiğini söyleyen Didem Soydan yurt dışında bu tür yorumların yapılmadığını, daha destekleyici bir tavır olduğunu belirtti.

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