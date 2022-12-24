MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Didem Soydan ve Burak Deniz ikinci kez ayrıldı

Didem Soydan ve Burak Deniz ikinci kez ayrıldı

24.12.2022 07:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha vererek barışan Didem Soydan ve Burak Deniz çift, bir kez daha yollarını ayırdı. Çiftin iki haftadır görüşmediği, Deniz'in ayrılık sonrası menajeriyle yurt dışına çıktığı öğrenildi.

Didem Soydan ve Burak Deniz ikinci kez ayrıldı

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Deniz, uzun süredir model Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kötü haber geldi.

AYRILIK SONRASI TATİLE ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şansı vererek barışan çift, yine aradığı mutluluğu bulamayınca yollarını ayırdı. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi. İlişkilerini olduğu gibi ayrılık sürecini de gözlerden uzak yaşayan ikili, henüz bir açıklama yapmadı.

SERENAY SARIKAYA İLE YAKINLAŞTIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine küfrettiği ve olay çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Deniz'in sette Serenay Sarıkaya ile de yakınlaştığı ileri sürülmüştü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısmetse Olur Cansel'den seksi 'Noel Anne' paylaşımı! Yatakta çektiği video olay olduKısmetse Olur Cansel'den seksi 'Noel Anne' paylaşımı! Yatakta çektiği video olay oldu
Kıvanç Tatlıtuğ'u taklit edince... Fena ti'ye aldılarKıvanç Tatlıtuğ'u taklit edince... Fena ti'ye aldılar
Fenomen Merve Yalçın yatak odasında mini elbisesiyle TikTok çekti! Ortalık alev aldıFenomen Merve Yalçın yatak odasında mini elbisesiyle TikTok çekti! Ortalık alev aldı
Anahtar Kelimeler:
Didem Soydan sevgilisi ele

En Çok Okunan Haberler

TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası

TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Bakan Bilgin'den gündem olacak sözler! '8 bin liranın üzerinde...'

Bakan Bilgin'den gündem olacak sözler! '8 bin liranın üzerinde...'

Türkiye’den daha ucuz! Herkes oraya akın ediyor…

Türkiye’den daha ucuz! Herkes oraya akın ediyor…

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.