Didem Soydan ve Burak Deniz ikinci kez ayrıldı

Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrolü paylaştığı Şahmaran dizisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Deniz, uzun süredir model Didem Soydan ile aşk yaşıyor. İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ikiliden kötü haber geldi.

AYRILIK SONRASI TATİLE ÇIKTI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine ikinci bir şansı vererek barışan çift, yine aradığı mutluluğu bulamayınca yollarını ayırdı. İki haftadır görüşmeyen ikiliden Burak Deniz, ayrılık sonrası menajeriyle çok merak ettiği İzlanda'ya gitti ve birkaç gün kafa dinledi. İlişkilerini olduğu gibi ayrılık sürecini de gözlerden uzak yaşayan ikili, henüz bir açıklama yapmadı.

SERENAY SARIKAYA İLE YAKINLAŞTIĞI İDDİASI

Geçtiğimiz aylarda Nilperi Şahinkaya ve sevgilisine küfrettiği ve olay çıkardığı iddiasıyla gündeme gelen Deniz'in sette Serenay Sarıkaya ile de yakınlaştığı ileri sürülmüştü.



