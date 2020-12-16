Didim nerede? Gezilecek yerleri, koyları, plajları, kamp alanları nerede?

Türkiye adeta bir cennet. Her köşesinde bambaşka diyarlar bulunan güzel ülkemizin en ilgi çekici yerlerinden biri de, Didim. El değmemiş koyları, altın sarısı plajları ve masmavi berrak denizi ile Didim hem yerli hem de yabancı turistlerin kaliteli bir yaz tatili geçirmek için tercih ettiği bir yer. Bölge sadece doğası ile değil tarihin en eski zamanlarına ışık tutan kültürel mirası ile de oldukça ilgi çekiyor. Biz sizler için Didim nerede hangi şehirde gibi Didim hakkında merak edilen tüm soruları cevapladık. Siz de yazımızı inceleyerek Didim hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Didim Nerede?

Didim'i ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri de, "Didim nereye bağlı?". Didim, Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın iline bağlı bir ilçe. Ege Denizi'ne kıyısı olan Didim'in kuzeyinde Bafra Gölü, doğusunda ise yine önemli bir Ege Bölgesi ili olan Muğla yer alır.

Aydın il merkezine yalnızca 100 km uzaklıkta bulunan ilçeye ulaşım oldukça basit. Eğer karayollarını tercih ediyorsanız özel aracınızı ya da direkt Didim'e giden seferleri tercih edebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında tüm otobüs firmaları bu bölgeye sefer düzenler. Bunun dışında Aydın, Söke ve Kuşadası'ndan kalkan otobüslerle de Didim'e rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Havayollarını tercih ediyorsanız ise Muğla'da bulunan Milas Bodrum Havalimanı'na ya da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapabilirsiniz. Havaalanlarından araç kiralayarak devam edebilir ya da kalan yolu otobüs ile gidebilirsiniz.