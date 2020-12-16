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Didim nerede? Gezilecek yerleri, koyları, plajları, kamp alanları nerede?

Ali Gövel Ali Gövel 16.12.2020 16:14 | Son Güncelleme:
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Didim nerede? Gezilecek yerleri, koyları, plajları, kamp alanları nerede?

İçindekiler

  • Didim Nerede?
  • Didim'de Gezilecek Yerler
  • Didim'de Nerede Denize Girilir?
  • Didim'de Nerede Kalınır?

Ege'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Didim, hem inanılmaz doğası ile hem de barındırdığı tarihi eserleri ile ünü ülkemizi aşan bir yer. Siz de dilediğiniz zaman özellikle yaz aylarında yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğrayan Didim'i keşfe çıkabilirsiniz. İşte Didim gezi planınızı oluşturmanızı sağlayacak ipuçları ve Didim hakkında merak edilenler...

Türkiye adeta bir cennet. Her köşesinde bambaşka diyarlar bulunan güzel ülkemizin en ilgi çekici yerlerinden biri de, Didim. El değmemiş koyları, altın sarısı plajları ve masmavi berrak denizi ile Didim hem yerli hem de yabancı turistlerin kaliteli bir yaz tatili geçirmek için tercih ettiği bir yer. Bölge sadece doğası ile değil tarihin en eski zamanlarına ışık tutan kültürel mirası ile de oldukça ilgi çekiyor. Biz sizler için Didim nerede hangi şehirde gibi Didim hakkında merak edilen tüm soruları cevapladık. Siz de yazımızı inceleyerek Didim hakkında kapsamlı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Didim Nerede?

Didim'i ziyaret etmek isteyenlerin merak ettiği sorulardan biri de, "Didim nereye bağlı?". Didim, Ege Bölgesi'nde yer alan Aydın iline bağlı bir ilçe. Ege Denizi'ne kıyısı olan Didim'in kuzeyinde Bafra Gölü, doğusunda ise yine önemli bir Ege Bölgesi ili olan Muğla yer alır.

Aydın il merkezine yalnızca 100 km uzaklıkta bulunan ilçeye ulaşım oldukça basit. Eğer karayollarını tercih ediyorsanız özel aracınızı ya da direkt Didim'e giden seferleri tercih edebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında tüm otobüs firmaları bu bölgeye sefer düzenler. Bunun dışında Aydın, Söke ve Kuşadası'ndan kalkan otobüslerle de Didim'e rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Havayollarını tercih ediyorsanız ise Muğla'da bulunan Milas Bodrum Havalimanı'na ya da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapabilirsiniz. Havaalanlarından araç kiralayarak devam edebilir ya da kalan yolu otobüs ile gidebilirsiniz.

Didim'de Gezilecek Yerler

Didim gezilecek yerler konusunda oldukça zengin bir yer. Her yaşa ve insana uygun bir tatil sunan Didim'de sıkılmak mümkün değil. Her gün gezilecek bir yer, görülecek tarihi bir eser ve eğlenecek mekanlar bulabilirsiniz.

  • Muhteşem bir tarihi olan Didim'de Antik Yunan Dönemi'ne ait bir çok önemli eser ve antik kent bulunuyor. Özellikle Didim'in merkezinde yer alan Didyma Antik Kenti en çok ilgi gören tarihi mekanlardan biri. İçerisinde dünyanın en önemli kehanet merkezlerinden biri olan Apollon Tapınağı'nı da bulunduran antik kent ziyaretçileri Anadolu'nun çok eski zamanlarına doğru, tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
  • Milet Müzesi, İlyas Bey Külliyesi, Priene Antik Kenti Didim'de mutlaka gezip görmeniz gereken tarihi yerlerden.
  • Güzel bir akşam yemeği yemek, biraz alışveriş yapmak ve gece eğlenmek için bir yer arıyorsanız da bakacağınız ilk adres Didim çarşısı olmalı. Didim merkezinde yer alan kaliteli mekanlar sayesinde tatilinize renk ve lezzet katabilir, güzel hatıralar biriktirerek eve dönebilirsiniz.

Didim'de Nerede Denize Girilir?

Ege'de tatil denince akla ilk gelen Didim Plajı, Altınkum. Mavi bayrağa da sahip olan bu plaj, ılık suyu ve altın gibi parlayan kumu sebebiyle tatilcilerin gözde plajlarından biri. Üstelik merkezde olması ve halk plajı olması nedeniyle de tatilcilerin göz bebeği.

Daha sakin, huzurlu, doğa ile baş başa kalabileceğiniz bir yer arıyorsanız ise adresiniz Didim koyları olmalı. Didim Cennet Koyu, Akvaryum Koyu, Dalyanaki Koyu el değmemiş doğaları ve büyüleyici coğrafyaları ile keşfedilmeyi bekliyor. Sevdikleriniz ile bu koylarda doğa ile iç içe bir tatil geçirebilir, şehrin tüm yorgunluğundan kurtulabilirsiniz.

Didim'de Nerede Kalınır?

Türkiye'nin en önemli turizm bölgelerinden biri olan Didim'de her cebe ve tercihe uygun otel bulmak mümkün.

  • Lüks bir konaklama isteyenler ilçedeki dört veya beş yıldızlı otellerde muhteşem bir tatil deneyimi yaşayabilir.
  • Daha uygun fiyatlı konaklama yerleri de mevcut. Butik otellerde, pansiyonlarda veya apart otellerde bütçenizi aşmadan harika bir tatil geçirebilirsiniz.
  • Eğer macera sevenlerdenseniz cenneti andıran bu ilçede birçok kamp alanı da mevcut. Akbük Koyu Kamp Alanı, Sarıkum Kamp Alanı, Didim Polis Kampı gibi Didim kamp alanları sayesinde ucuz bir tatil yapabilir, farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.
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