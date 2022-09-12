Diğer eş anlamlısı nedir? Diğer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Farsçadan geçen "diğer" sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı "özge, öbür, öteki"dir. Farsçadaki "dīgar" veya "dadīgar" kelimelerinden alıntıdır. Bu kelime "başka, öbür" anlamına gelir. Dilimizde diğer kelimesinin yazılı örneği Codex Cumanicus olarak bilinmektedir.

Diğer kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Diğer kelimesinin bazı anlamdaşları vardır. Diğer kelimesinin eş anlamlıları:

Öbür

Öteki

Sair

Gayrı

Vesair

Diğer sözcüğü yerine genelde eş anlamlılar da tercih edilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse "Diğer kalem daha güzel yazıyor." cümlesinde diğer yerine öteki veya öbür kelimelerini kullanabiliriz. Diğerin eş anlamlıları diğer kelimesinin yerini alabilirken eş anlamlıları birbirinin yerini tutmayabilir. Örneğin "öbür kelimesi bazı durumlarda "öteki" kelimesi ile aynı anlama gelmez. Bu nedenle cümle yapısında bozulmalara sebebiyet vermemek adına doğru sözcük tercihi yapılmalıdır.

Diğerin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Diğerin eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlardır:

Öbür arkadaşın bizimle partiye gelmeyecek mi?

Bu kitap çok heyecanlı değildi fakat öbür kitap sürükleyici olduğundan iki kez okudum.

Bu kalemin mürekkebi akıyor, rica etsem öbür kalemi bana uzatır mısın?

Benimle tanıştırdığın arkadaşa pek ısınamadım, öteki arkadaşın daha sevecen bir yapıya sahipti.

Sen bugün öteki arkadaşınla buluşmayacak mıydın?

Bu filmi izlemeni tavsiye etmem, öteki film daha ilgi çekici.

Bugün seni sair arkadaşlarımla tanıştıracağım.

Edebiyatta en çok öykü ve roman gibi sair kurgu eserleri seviyorum.

Kalem, defter, kalemlikten gayrı almadığımız başka okul eşyası kaldı mı?

Onun sair işleri yüzünden bir türlü görüşemedik gitti.



