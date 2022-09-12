Diğer eş anlamlısı nedir? Diğer kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize Farsçadan geçen "diğer" sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre kelime anlamı "özge, öbür, öteki"dir. Farsçadaki "dīgar" veya "dadīgar" kelimelerinden alıntıdır. Bu kelime "başka, öbür" anlamına gelir. Dilimizde diğer kelimesinin yazılı örneği Codex Cumanicus olarak bilinmektedir.
Diğer kelimesinin bazı anlamdaşları vardır. Diğer kelimesinin eş anlamlıları:
Diğer sözcüğü yerine genelde eş anlamlılar da tercih edilebilmektedir. Örnek vermek gerekirse "Diğer kalem daha güzel yazıyor." cümlesinde diğer yerine öteki veya öbür kelimelerini kullanabiliriz. Diğerin eş anlamlıları diğer kelimesinin yerini alabilirken eş anlamlıları birbirinin yerini tutmayabilir. Örneğin "öbür kelimesi bazı durumlarda "öteki" kelimesi ile aynı anlama gelmez. Bu nedenle cümle yapısında bozulmalara sebebiyet vermemek adına doğru sözcük tercihi yapılmalıdır.
Diğerin eş anlamlıları ile örnek cümleler şunlardır: