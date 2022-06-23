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Diğer kısır tariflerini unutun! Tam ölçülü kısır tarifi

23.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kısır gün yemeklerinin vazgeçilmezleri arasında bulunuyor. Kurabiyenin, poğaçanın, açmanın yanına oldukça yakışan kısır sıklıkla yapılıyor. Kısırın lezzeti herkes tarafından biliniyor ancak bu lezzeti sağlamak sanıldığı kadar olmayabiliyor. Tam kıvamında kısır yapmak için aşağıdaki tarifi mutlaka denemeniz gerekiyor. Bu tarif hem çok lezzetli hem de tam kıvamında bir kısır sunuyor.

Diğer kısır tariflerini unutun! Tam ölçülü kısır tarifi

İnce bulgurla yapılan kısırın tarifi yörelere göre değişebiliyor. İçerisine giren malzemeler yapan kişinin zevkine göre değiştiriliyor. Ancak bazı temel malzemelerin değişmesi veya ölçüsünün tutturulamaması kısırın hem görünüşünü hem de tadını etkiliyor. Bulgurun suyu az geldi, bulgurlar diri kaldı gibi dertlerden kurtulmak için aşağıdaki tarifi uygulayabilirsiniz. Tam kıvamlı olan bu tarif emeklerinizi boşa götürmeyecek ve kısırın eşsiz bir lezzete sahip olmasını sağlayacak.

TAM ÖLÇÜLÜ KISIR TARİFİ

Malzemeler

  • 2 su bardağı ince bulgur
  • 3 su bardağı su
  • 1 adet domates
  • ½ adet kırmızı soğan
  • ¼ bağ yeşil soğan
  • 2 yemek kaşığı biber salçası
  • ½ demet maydanoz
  • ½ demet nane
  • 1,5 çay bardağı zeytinyağı
  • 1 adet limonun suyu
  • 1 çay kaşığı sumak
  • 3 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber (acı olarak da kullanabilirsiniz)
  • 1 çay kaşığı tuz

Tarifi

  • Derin ve geniş bir kabın içerisine ince bulguru aktarın. Üzerine sıcak suyu gezdirin ve karıştırın. Üzerini kapatın ve şişene kadar bekletin.
  • Domateslerin çekirdeklerini çıkarın. Çekirdeksiz bir şekilde minik minik doğrayın. Tüm yeşillikleri incecik kıyın.
  • Bir tavanın içerisinde incecik doğranmış kırmızı soğanı, zeytinyağı ve salça ile birlikte güzelce kavurun. Soğumaya bırakın.
  • Şişip suyunu çeken ve sıcağını atan bulgurların üzerine incecik doğranmış yeşil soğanları ekleyerek güzelce yoğurmaya başlayın. Oda sıcaklığına gelen salçalı karışımı da ekleyin. Yaklaşık 5-6 dakika tüm soğanların lezzeti ve salça bulgura geçene kadar yoğurun.
  • Ardından içerisine yeşillikleri, nar ekşisi, limon suyu ve baharatları ilave ederek güzelce karıştırın.
  • Son olarak domatesleri ve tuzunu ilave ederek karıştırın ve servis edin.

AFİYET OLSUN!


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