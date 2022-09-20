Dikkat çeken tek şey göz yaşları değildi! Meghan Markle'ın elbisesindeki gizli detaylar şaşırttı

Markle, daha önce 2018'de Royal Albert Hall'da, Kraliçe'nin 92. doğum günü kutlamaları için düzenlenen bir konserde giydiği Stella McCartney tasarımı midi pelerinli elbisenin siyah bir versiyonunu giymeyi tercih etti.

BAŞKA BİR VERSİYONUYDU

Düşesin, topuz yaparak şekillendirdiği saçlarına taktığı geniş kenarlı yarı saydam asimetrik şapkası ise, bu yılın başlarında Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinde giydiği şapkanın siyah bir versiyonuydu. Düşes, bu şapkayı daha önce Haziran ayında St Paul Katedrali'nde düzenlenen şükran günü hizmeti sırasında da takmıştı.

O DA HEP GİYERDİ

Ayrıca, Markle'ın siyah eldivenlerinin de, merhum hükümdarın anısına olduğu düşünüldü. Bunun nedeni Kraliçe II. Elizabeth'in, kraliyet nişanlarına katılırken hiçbir zaman bir çift eldiven giymeden görülmemiş olmasıydı.

KRALİÇE'DEN HEDİYEYDİ

Ancak, en duygusal anlamı taşıyan detay, topuzuyla ortaya çıkardığı ve 2018'de birlikte yaptıkları bir nişan sırasında Kraliçe tarafından kendisine hediye edilen mücevherleriydi. İnci damlası ve küçük bir pırlantadan oluşan güzel mücevherlerin, Kraliçe'nin her gün takmakta olduğu küpelerin daha küçük bir versiyonu olduğu düşünülüyor.



