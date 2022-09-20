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Dikkat çeken tek şey göz yaşları değildi! Meghan Markle'ın elbisesindeki gizli detaylar şaşırttı

20.09.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kraliçe II. Elizabeth'in dün öğle saatlerinde gerçekleşen cenaze töreninde dikkat çeken sayısız detay vardı. Bunlardan biri de Sussex Düşesi Meghan Markle'ın gözyaşlarını tutamadığı anlar oldu. Markle'ın hüzünlü halinin yanı sıra dikkat çeken bir başka detay da giyimiyle ilgiliydi. Düşesin tercih ettiği görünüş, Kraliçe II. Elizabeth'e dair birçok ufak dokunuş içeriyordu.

Dikkat çeken tek şey göz yaşları değildi! Meghan Markle'ın elbisesindeki gizli detaylar şaşırttı

Markle, daha önce 2018'de Royal Albert Hall'da, Kraliçe'nin 92. doğum günü kutlamaları için düzenlenen bir konserde giydiği Stella McCartney tasarımı midi pelerinli elbisenin siyah bir versiyonunu giymeyi tercih etti.

BAŞKA BİR VERSİYONUYDU

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Düşesin, topuz yaparak şekillendirdiği saçlarına taktığı geniş kenarlı yarı saydam asimetrik şapkası ise, bu yılın başlarında Kraliçe'nin Platinum Jübile'sinde giydiği şapkanın siyah bir versiyonuydu. Düşes, bu şapkayı daha önce Haziran ayında St Paul Katedrali'nde düzenlenen şükran günü hizmeti sırasında da takmıştı.

O DA HEP GİYERDİ

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Ayrıca, Markle'ın siyah eldivenlerinin de, merhum hükümdarın anısına olduğu düşünüldü. Bunun nedeni Kraliçe II. Elizabeth'in, kraliyet nişanlarına katılırken hiçbir zaman bir çift eldiven giymeden görülmemiş olmasıydı.

KRALİÇE'DEN HEDİYEYDİ

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Ancak, en duygusal anlamı taşıyan detay, topuzuyla ortaya çıkardığı ve 2018'de birlikte yaptıkları bir nişan sırasında Kraliçe tarafından kendisine hediye edilen mücevherleriydi. İnci damlası ve küçük bir pırlantadan oluşan güzel mücevherlerin, Kraliçe'nin her gün takmakta olduğu küpelerin daha küçük bir versiyonu olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
İngiltere Meghan Markle kraliçe 2. elizabeth
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