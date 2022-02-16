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Dikkat etmezseniz zehirlenebilirsiniz! Et ve et ürünlerinin bozulduğunu fark edemezseniz...

16.02.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Et, tavuk ve balık; çok kısa sürede bozulabilen besinler. Üstelik bu gıdaları tazeliğini yitirmişken tüketmek, sağlık açısından epey sakıncalı olabilir. Dolayısıyla bu tip durumlarla karşı karşıya kalmamak adına ürünlerin bozulup bozulmadığını kontrol etmek gerekir. Peki; etin, tavuğun ve balığın bozulduğu nasıl anlaşılır?

Dikkat etmezseniz zehirlenebilirsiniz! Et ve et ürünlerinin bozulduğunu fark edemezseniz...

Et, tavuk ve balık gibi besinleri büyük küçük herkes severek tüketir. Üstelik bu besinlerin birçok faydası var. Ancak bu besinleri tabii ki taze şekilde tüketmek gerekir. Aksi takdirde zehirlenme gibi farklı sağlık sorunları baş gösterebilir. İşte; et, tavuk ve balığın bozulduğunu anlama yöntemleri!

ETİN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Kimi zaman et alındığı gibi tüketilmez. Böyle durumlarda ise eti buzdolabında bekletmek gerekir. Gereğinden fazla bekletmek ise besinin bozulmasına ve yenilemez hale gelmesine yol açar. Bunu anlayabilmenin en basit yolu ise rengini kontrol etmek. Taze et, parlak ve kırmızı bir görünümde olur. Etin beklenen süre sonunda renginin değişmeye başlaması ise bayatladığının ilk göstergeleri arasında yer alır. Et üstünde siyah ve yeşil noktalar mevcutsa bozulduğu anlamına gelir. Ayrıca bozulan etin ekşimsi bir kokusu olur.

TAVUĞUN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Tavuğu taze bir şekilde tüketmek fazlasıyla önemli. Çünkü tavuk, yapısı gereği zararlı organizmaları bir hayli hızlı üretir. Dolayısıyla tavuğu tüketmeden önce tazeliğinden emin olmanız lazım. Tavuğun bozulduğu kokusundan net bir şekilde anlaşılabilir. Çünkü bozulan ya da bayatlayan tavuk, ne yazık ki fazlasıyla kötü kokar. Ayrıca tavuğun renginin değişmesi ve yapışkan bir hal alması da bozulduğuna dair işaretler arasında yer alır.

BALIĞIN BOZULDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Balık, özellikle bilişsel gelişim açısından oldukça faydalı. Bu sebeple uzmanlar, haftada iki defa balık tüketilmesini tavsiye eder. Ancak bu leziz besinleri, bayat şekilde tüketmeniz durumunda mideniz bozulabilir. Balığın bozulduğunu ise aşağıdaki göstergeler sayesinde anlamak mümkün:

  • Soluk ve mat bir görünüm

  • Gözlerdeki parlaklığın ve canlılığın gitmesi

  • Kötü koku

  • Balık etinin gevşemesi

  • Siyah ve gri renk tonuna dönmesi

  • Süzgeç ve solungaçlarda renk tonunun değişmesi

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Anahtar Kelimeler:
zehirlenme
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