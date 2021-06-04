Dikkat testi! Farklı olan şekli ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Büyük resme ilk bakışta farklıları ne kadar sürede keşfedebilirsiniz? Göz sağlığınıza ve görme becerinize güvenir misiniz? Herhangi bir göz probleminiz yoksa bu sorunun cevabı muhtemelen güvendiğiniz yönünde olacaktır. Ancak günün yorgunluğu ve stresi ile bazı durumlarda görsel becerinizde sorunlar yaşabilirsiniz.

Aslında farklı olan harf açık bir şekilde görülebiliyor. Ancak göremiyor olabilirsiniz çünkü beyniniz görmenizi engelliyor. New York'taki SUNY Downstate Tıp Merkezi'nden (SUNY Downstate Medical Center) sinirbilimci olan Susana Martinez-Conde, zihnimizin bir kerede aynı anda ancak bu kadar çok şeye odaklanabileceğini söylüyor.

CEVAP AŞAĞIDA

Farklı olan harfi bulmak için şansını denemek isteyenlere küçük bir ipucu veriyoruz. Yukarıdaki bulmacayı çözmek için dikkatinizi her seferinde küçük bir bölüme odaklayın. Aksi takdirde kafanız resmin en büyük kısımlarına kilitlenecek ve diğer her şeyi bulanıklaştıracaktır. Farklı olan harfi tespit etmek için bütün sütun ve satırlara tek tek göz gezdirin.



