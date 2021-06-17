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Dikkat testi! Farklı olan şekli ne kadar sürede bulabilirsiniz?

17.06.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görme yeteneğinize ve algılama düzeyine ne kadar güvenirsiniz? Herhangi bir sağlık sorununuz bulunmuyorsa muhtemelen bu soruya olumlu cevap verirsiniz. Ancak görsel algılama düzeyi tamamen odaklanma ve konsantrasyon ile alakalıdır. Çoğu kişi aslında görselin içinde saklanan küçük detayları ilk aşamada fark edemez. Peki siz gizlenen ayrıntıları ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Dikkat testi! Farklı olan şekli ne kadar sürede bulabilirsiniz?

Görsel algılama seviyesi beyinle bağlantılı olarak sistematik ve karmaşık bir yapıda ilerler. Bir görsele baktığınızda gözlerle algılanan görüntüler beyin aracılığıyla anlamlandırılır. Bu nedenle beynin daha sağlıklı çalışabilmesi için düzenli egzersize ihtiyacı vardır. Bedensel aktiviteler gibi beynin çalışması mümkün değilir. Beynin aktiviteleri ise zihinsel bulmaca ve zeka oyunları olarak bilinir. Sizler için harika bir bulmaca hazırladık.

Büyük resimde deniz kızları figürleri çizilmiştir. Ancak bunların arasında ufak bir detay sizleri karşılıyor. Bu farklı olan deniz kızını ne kadar sürede bulabilirsiniz?

CEVAP AŞAĞIDA

Büyük resim üzerindeki farklı deniz kızını bulma konusunda zorluk yaşıyorsanız sizlere küçük bir ipucu veriyoruz. Büyük resmi görmenizi kolaylaştıracak şekilde bölümlere ayırın. Böylece hem beyniniz birden fazla bölüme odaklanarak dağılmaz hem de bulmak istediğiniz deniz kızını daha kısa sürede görebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Matematik
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