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Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi, görenler tanıyamadı! Yüzündeki değişim sosyal medyayı salladı

23.08.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Dilan Çiçek Deniz son paylaşımıyla yine olay oldu. Şimdilerde yeni filmi 'Aşk Mevsimi' için çalışmalara devam eden Deniz setten bir karesini takipçileriyle paylaştı. Dublörüyle poz veren Deniz'i kimse tanıyamadı. Ünlü oyuncunun yüzündeki değişim dikkatlerden kaçmadı.

Dilan Çiçek Deniz dublörüyle poz verdi, görenler tanıyamadı! Yüzündeki değişim sosyal medyayı salladı

Çukur, Kusursuz Kiracı gibi dizilerde rol alan başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor. Şimdilerde başrollerini Cem Yiğit Üzümoğlu ve Fırat Tanış ile paylaşacağı 'Aşk Mevsimi' için çalışmalarını sürdüren Dilan Çiçek Deniz setten bir karesini takipçileriyle paylaştı.

Dilan Çiçek Deniz PAYLAŞIM

Dublörüyle poz veren ünlü oyuncuyu kimse tanıyamadı. Dilan Çiçek Deniz'in yüzündeki değişim dikkat çekerken ünlü ismin paylaşımına sosyal medyada 'Dilan nerede?', 'Tanıyamadım', 'Dilan olduğuna inanamadım' gibi yorumlar yapıldı.

Dilan Çiçek Deniz güzellik yarışması

2014 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katılan ve ikinci olan Dilan Çiçek Deniz'in daha önce estetiksiz hali de olay olmuştu.

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